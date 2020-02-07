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最新Android 11作業系統測試中！Pixel 2 XL搶先運行畫面曝光　藍牙功能強化是亮點

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▲2017 年最強拍照手機 Pixel 2 確認引進台灣。（圖／取自Google）

▲Android R（又名Android 11）可能即將問世，目前傳出已經在Pixel 2 手機嘗試運行。（圖／取自Google）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒phoneArena報導，一則Twitter上的貼文顯示，一支Pixel 2 XL正在嘗試運行Android R（又名Android 11），這是Android 10的更新版本。外媒猜測，這意味Android R可能很快就會推出！

目前關於Android R的細節還很少，報導指出，Android R將會改進深色模式，讓深色模式可以套用在更多的應用程式上；同時也允許使用者設定開啟或關閉深色模式的時間。

此外，Google可能會改進Android R的藍牙，支援更大容量的檔案傳輸，即便開啟飛航模式，藍牙也不會被關閉；如此一來，Pixel Buds等無線藍牙耳機仍可與Android R機型保持連接不中斷。

按照慣例，谷歌每年五月在舊金山舉辦的Google I/O年度網路開發者大會，都會發佈新的作業系統，去年發表了Android Q 作業系統，去年9 月以Android 10 命名正式推出，也是呼應10 週年。

外界預期，今年將發表的Android R，最後可望以Android 11正式命名推出。

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