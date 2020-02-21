高雄男喝酒醉呆坐四樓頂　茄萣警溫情喊話化解危機

▲郭姓男子一個人獨居，近日因工作上不是很順利，飲酒後心情鬱悶，才會萌生輕生念頭，經由員警輪番展開溫情攻勢卸其心防，才讓郭男情緒恢復平穩，讓員警鬆了一口氣。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­



高雄茄萣區一棟民宅，日前傳出有一名郭姓男子坐在四樓陽台上，疑似有輕生念頭，民眾發現後報警。警方獲報立即趕到現場並通報消防救護員人員，最後在員警溫情喊話下，郭男情緒這才恢復平穩，慢慢走回室內，讓警消人員都鬆了一口氣。

高雄湖內警分局茄萣分駐所員警日前巡邏勤務時，接獲報案民眾指出，茄萣區民治路上一棟民宅有一名郭姓男子坐在四樓陽台上，疑似有輕生傾向揚言跳樓，員警獲報立即趕赴現場關心了解並通報消防救護人員前來支援。

據了解，郭男一個人獨居，近日因工作上不是很順利，飲酒後心情鬱悶，才會萌生輕生念頭，經由員警輪番展開溫情攻勢卸其心防，才讓郭男情緒恢復平穩，自行走入室內，而警方又不放心怕其隨後又會情緒低落想不開，便當場扮演起老師的角色開導，後更載回派出所慢慢傾聽心聲，郭男這才慢慢露出笑容，化解一樁可能發生的憾事。最終待情緒穩定後方通知家屬帶回。家屬到場後一直謝謝警方的幫忙，心中充滿感激。

湖內警分局長王世芳表示，員警及時挽救生命，過程機警應變得宜，成功防止憾事發生，足為其他同仁表率，自殺不能解決問題，人生沒有過不去的關卡，不妨以樂觀開朗的心態面對，切勿尋短，亦可以撥打專線0800-788-995或向親朋好友求助。

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