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失智婦騎車外出迷路攤坐街頭　暖警透過「人臉辨識」助返家

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲陳婦疑似患有失智症，獨自一人騎車外出迷失方向，民眾發現通報警方，員警透過「人臉辨識」系統比對，通知家屬前來將陳婦帶回。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄路竹區一名陳姓婦人日前獨自一人騎腳踏車外出，疑似迷失方向就坐在街頭，民眾發現通報警方，員警到場發現陳婦疑似患有失智症，言語表達有困難，於是想到「人臉辨識」系統進行比對，通知家屬前來將陳婦帶回。

警方表示，高雄市湖內警分局路竹分駐所警員黃昱豪、羅昌明日前巡邏勤務，接獲民眾報案，一名60歲陳姓婦人獨自一人騎腳踏車出門，疑似迷失方向，不斷在附近徘徊，最後體力不支就坐在路旁。員警接獲通報立即趕到現場關心。

據了解，兩名員警到場了解後，先將陳姓婦人帶回派出所安置，本來想從對談中多少了解一點身分資訊，但陳婦疑似患有失智症，表達能力欠佳，無法得知詳細年籍資料及聯絡方式，警方靈機一動才想到「人臉辨識」系統進行比對，經比對終於得知陳婦身分，聯繫上家屬，接到通知趕來分駐所的兒子見到母親，不斷感謝警方熱心積極的作為。

湖內警分局長王世芳呼籲，家中如有失智老人，可至警察機關捺印指紋建檔，也要留心身分證上相片不可相差太遠，以免影響到人臉辨識系統比對，佩戴愛心手鍊或向失智症協會申請QR Code縫在身上等，都能加速走失的協尋。

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