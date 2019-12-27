陌生女Line搭訕「我缺錢有在兼」　嫩男傻傻買2萬點數

▲李姓男子不知受到網路詐騙準備購買遊戲點數，員警接獲超商店員通報到場說明成功勸阻。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導

高雄一名26歲李姓男子，日前在通訊軟體上遇到一名女子搭訕，表示目前缺錢有在兼職援交，只要先買新台幣二萬元遊戲點數，就可以相約碰面，由於一次購買金額不小，超商店員發現有異，通報湖內警分局路竹分駐所，員警跟李男勸說這是詐騙手法，才即時成功阻止詐騙。



高雄湖內警分局路竹分駐所警員王宏淇、警員張維芬日前巡邏勤務時，接獲路竹區中和街超商店員通報，有一名民眾到超商購買新台幣二萬元的遊戲點數疑似遭到詐騙，員警立即到場了解。

警方表示，26歲李姓男子在Line通訊軟體上遇到一名主動加好友的陌生女子搭訕，該名女子表示目前缺錢花用有在兼職援交，李男禁不起一再遊說就答應對方相約碰面。前提是希望李男先到超商購買新台幣二萬元的遊戲點數作為擔保，因為女子擔心李男是便衣警察，等到見面確定不是警察就會歸還他。

▲李姓男子不知受到網路詐騙準備購買遊戲點數，員警接獲超商店員通報到場說明成功勸阻。（圖／記者翁進忠翻攝）

李男不疑有他準備到超商購買點數時，店員對購買大量點數覺得可疑，於是就通知警方到場協助。員警苦口婆心告訴李男這是常見的援交詐騙手法，李男這時才恍然大悟，放棄購買點數，感謝店員及警方即時勸阻才保住錢財。

高雄湖內警分局也藉機向李男宣導近來詐騙集團常用的詐欺手法，接到不明的電話或訊息，一定要堅守一聽二掛三查證的原則，才能避免辛苦血汗錢被詐騙。提醒民眾可撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110請求警方協助。

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