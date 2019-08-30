操死國小校隊學童　教練＆助理無罪撤銷…改判過失殺人可緩刑

▲蘇姓學童參加排球校隊集訓期間中暑身亡，教練與助理無罪遭撤銷。（示意圖／AVC提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄茄萣區成功國小曾在2015年時，發生排球校隊學童訓練「操過頭」死亡案件，張姓教練與顧姓助理在遭到起訴，卻在一審時獲判無罪，檢方不服再提上訴，高雄高分院審理後在30日撤銷原判，改判張姓教練與顧姓助理依涉犯過失致死罪，各判3個月、2個月有期徒刑，可易科罰金並諭知緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書指出，蘇姓學童為茄萣區成功國小排球校隊隊員，卻在2015年時為參加9月份永信盃，到校參加7月6日至8月28日，為期近2個月賽前訓練，但蘇姓學童卻在8月19日上午的訓練時，向張、顧2人表示「頭暈、身體不舒服」，但2人卻未顧及當時室外溫度已屬極度警戒範圍，若在此環境下長時間暴露或過度運動，極有可能導致熱衰竭或肌肉痙攣，但張姓教練不聽蘇童求救，仍執意要在室外照常進行傳接球訓練。

張姓教練隨後便指示顧姓助理將全體男性隊員帶到活動中心2樓進行併步訓練，並要在限定秒數內完成，否則就要重新訓練，但蘇童因體力不支無法達標，但顧姓助理仍未察覺到蘇童體力無法負荷，仍要他繞著活動中心跑一圈，沒想到蘇童尚未跑完便告知張、顧2人頭暈身體不適後隨即昏倒，隨後救護車將他送往台南市立醫院急救，後續又轉往成大醫院，但蘇童仍在21日不治身亡。

雄檢事後將張、顧2人起訴，但一審時卻又獲判無罪，檢方不服再提上訴，高雄高分院審裡時，2人都對操練蘇童過頭的舉止坦承不諱，且有成醫的診斷證明書及死亡證明，函請臺大醫院認定後，定調「因中暑導致多重器官衰竭而死亡，死因和排球訓練處置有關連性」，合議庭也因此認定蘇童死亡與張顧2人有直接的因果關係，改判2人涉犯過失致死罪，分處有期徒刑3月、2月，可易科罰金，又因顧及已向家屬道歉，且犯後態度尚可，在偵查程序中已知所警惕，宣告2人緩刑2年，全案仍可上訴。