藝文圈受疫情衝擊！文化部將提「藝文紓困辦法」補助營運

▲新冠肺炎(COVID-19) 疫情對藝文產業造成衝擊，文化部提「藝文紓困補助辦法」。（示意圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／台北報導

為因應新冠肺炎(COVID-19) 對藝文產業的衝擊影響，包括表演藝術節目取消、延期及退票，出版及書店損失、電影票房損失、國內外展會延期，另也有微型及小型文創業發生周轉及營運困難等，文化部已啟動訂定「藝文紓困補助辦法」，減輕營運負擔。

文化部先前已就各藝文產業受疫情衝擊之對象與情形進行瞭解，其衝擊樣態包括：表演藝術、傳統藝術演出取消、延期及退票，視覺藝術及工藝產業受影響，以及出版業及書店損失、電影票房損失、流行音樂展演受影響、國內外展會延期，另也有微型及小型文創業發生周轉及營運困難等。

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為陪伴藝文產業度過難關，文化部表示，已召開多次會議研商短期紓困、中長期振興方案，彙整四大面向工作提報行政院，其中為因應文化藝術事業、團體及個人遭受疫情衝擊，已啟動訂定「藝文紓困補助辦法」減輕其營運負擔。在此期間，將繼續召開相關諮詢會議，廣泛收集各類型藝文團體之意見。

文化部所提短期紓困及中長期振興措施共有四大面向：

一、藝文紓困補助：

文化部將訂定「藝文紓困補助辦法」，減輕文化藝術事業、團體及個人之營運負擔，包括：

1.營運成本補助：減輕營運負擔，項目可包括人員薪資、展演映活動取消、延期或退票之製作成本、場地租金、權利金等營運經費補助。

2.因應計畫補助：在疫情受衝擊期間，針對研發創新、人才培訓、製作排練等經費給予補助，優化與提升藝文團隊營運能量。

二、貸款利息補貼：

1.已協調經濟部將藝文產業納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供紓困貸款、利息補貼及展延還款期限，並協助業者提出申請。

2.無法納入中小企業優惠貸款的藝文業者，將由文策院另研提紓困優惠貸款及利息補貼。

三、行政調控：

1.針對本部既有之經常性補助，提早進行撥款作業，並提高第一期款撥付比率。

2.協調公有文化場館友善措施，包括減免租金、手續費、違約金等相關費用。

3.簡化本部既有之經常性補助之評量、評鑑及結案作業。

四、振興措施：

行政院已將藝文產業納入經濟部振興抵用券之適用範圍，藝文展演場館及音樂展演空間、藝文展演預購票券、書店、電影院、等藝文消費將可使用振興抵用劵。本部也將再研提其他藝文產業振興方案，以擴大支持藝文產業。

文化部也同步爭取納入特別預算及移緩濟急項目，後續將依據行政院在20日通過之特別條例，研擬藝文紓困辦法，報請行政院核定後儘速推動。