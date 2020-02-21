日.韓確診人數暴增！醫警告...下一個爆發地恐是這裡！

新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19)疫情，近日在日本、韓國爆發，尤其韓國21日累積超過200例，已進入社區感染階段，但中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅就在21日ETtoday《雲端最前線》上警告，下一個失守地區可能會是「東南亞。」

▲「感染」示意圖。

請繼續往下閱讀...

羅浚晅醫師分析，相較於台灣、日本、韓國，東南亞一些國家的感染個案可能被遺漏，主要是醫療資源分配不均。在採檢、測試規模和速度都比較慢，再加上部分人光是就醫就有困難，成了防疫破口，而且現在已經是全球化社會，人到處跑來跑去，等到發現的時候，恐怕已經構成社區群聚感染。

至於美國疾病管制與預防中心（CDC）將台灣列為社區傳播的六個國家之一，羅浚晅認為不用太在意，台灣目前防疫工作很確實。但他也為中研院抱不平，耗費14天合成的新抗原，被一些人士酸說「沒有價值」，羅浚晅就爆氣反嗆「不是來自島內熱愛這塊土地所講的話。」認為中研院已經耗費洪荒之力，不鼓勵還批評是件「很可笑的事情。」

《雲端最前線第784集FB》



《雲端最前線第784集Youtube》



關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。