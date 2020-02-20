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層層檢驗處處安心　黃偉哲請民眾放心選購台南優良畜禽產品

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▲台南市長黃偉哲，請民眾安心選購台南優良畜禽產品。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲，請民眾安心選購台南優良畜禽產品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近期國際傳出民眾嗜吃野味，使得存在於野生動物上的病菌傳入人群造成疫情擴散，台南市農業局指出台南在地物產豐饒，各式養殖畜禽產品能提供民眾健康而衛生的蛋白質等營養來源，市長黃偉哲積極推動各項抽查檢驗及稽查作業，以打響台南市在地優良畜禽產品名聲，讓民眾一起來吃在地、吃新鮮、吃健康。

畜禽產品藥物殘留向來是攸關民眾健康的議題，農業局局長謝耀清表示，對於畜牧場的用藥情形皆有進行不定期的抽血、採樣檢驗，去年度總共抽驗台南市627家養畜場，總共抽樣肉豬490場2450件、牛82場410件及羊55場275件，檢驗結果皆無違法用藥的情形；在禽肉檢測上，去年度台南市總共抽樣148家養禽場，分別為雞肉80場160件、鴨肉24場48件及鵝肉44場88件，僅檢出未符標準1件，其餘均合格，整體抽驗合格率接近100％。

市長黃偉哲表示，畜禽產品從農地生產開始到餐桌上，皆由台南市政府各單位層層把關及管理輔導，包含提升獸醫師及畜牧場安全用藥觀念、法規宣導；提升畜牧場生產管理、生物安全輔導、疫苗注射及疾病監控，減少疫病發生並降低投藥需求；動物飼養期間不定期至畜牧場採樣檢驗監控用藥情形，杜絕違法用藥；豬隻拍賣市場抽驗瘦肉精等藥物殘留，屠宰場仍有屠宰衛生檢查獸醫師把關，逐一檢查拍賣及屠宰的畜禽；動物及畜禽產品上市後，亦有衛生單位進行抽驗檢測。

此外，為杜絕斃死動物流入市面，積極查核畜牧場、化製車及化製廠斃死動物流向、不定期執行道路攔檢查核杜絕違規載運斃死畜禽，同時聯合市政府各單位執行違法屠宰聯合查緝，確保市面上的畜禽產品安全衛生無虞。

黃偉哲指出，動物及畜禽產品在市政府的各項積極查核檢驗下，呈現出令人安心的結果，請消費大眾能安心選購台南市農民所生產的各式優良畜禽產品，一同來品嚐新鮮、健康的在地美食。

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