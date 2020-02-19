鑫興鋁業董事長謝添寶　捐贈救護車回饋社會

▲鑫興鋁業公司董事長謝添寶捐贈救護車，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局19日上午10時於官田消防分隊，舉辦鑫興鋁業股份有限公司董事長謝添寶捐贈救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受，希望該部救護車的啟用，能帶給台南市民最佳的緊急救護服務品質。

鑫興鋁業公司成立於1987年，廠房面積約2300坪，從事專業生產鋁擠型、鋁條、鋁管、無縫管等鋁合金產品，於2012年因配合業務量擴增，再於西港區增設二廠，佔地約7300坪。同時在2013年通過ISO 9001認證。鑫興鋁業所生產的產品並應用於製造腳踏車零件、汽機車零件、各種散熱片、音響配件、各式運動器材，復健器材、馬達外殼、通信器材、機械設備組件，冷凍器材、辦公事務機器內精密組件、國防工業、航太工業用品等等。

除此之外，董事長謝添寶平時更是於熱心公益，回饋鄉里；自得知官田消防分隊救護車有迫切汰換之需要，便決定捐贈一部價值350萬元救護車給官田消防分隊，其中更包含了價值新台幣110萬元的多功能生理監視器X-SERIES（包含12導程），此舉更是大大的提升到院前緊急救護品質，能讓更多需要的人能在緊要時刻挽救寶貴的性命。

台南市長黃偉哲表示，在台南縣市合併之後，消防局在執行到院前緊急救護案件逐年約以6.1％速度增加，民眾對於到院前緊急救護服務工作的要求亦相對提高，然而到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵！

台南市到院前緊急救護急救成功率，在與台南市醫療指導醫師團共同努力下，從2017年前平均的23.5％，2018年的24.3％，至去年2019年提升超過27.5％，且至2020年2月計有44位瀕死病患經由消防局救護人員搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是台南市救護人員24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果，同時也能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

此次捐贈救護車，在鑫興鋁業公司董事長謝添寶努力下，回饋鄉里、倡行公益，希望藉此善行能夠拋磚引玉，讓這份愛持續發光發熱，幫助更多需要幫助的人，繼續守護者台南市民生命安全及健康。