臉書將「付費購買」用戶錄音　藉此改善語音辨識技術...每人最高可拿150元報酬

▲臉書宣布，將「付費」獲取用戶錄音，以改善其語音識別技術。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

去年各大智慧語音助理供應商包括亞馬遜、蘋果、Google及微軟，皆被傳出在未告知用戶的情況下側錄用戶對話以改善語音系統。而臉書周四（20日）宣布，將向部分用戶「付費」獲取這些錄音，以改善其語音識別技術。

據科技網站《The Verge》報導，獲資格的用戶將在臉書的市調App Viewpoints錄一段音，錄音內容為「Hey Portal」及好友列表中好友的名字。用戶最多可挑選10位朋友的名字來錄音，且每個詞句皆須錄兩次，而臉書將為此支付費用。

不過這一舉動獲得的報酬並不是太多，若用戶完成一組錄音，則可在Viewpoints App上獲得200點的積分，而至少要在App內累積1000點才能夠兌現，該1000點可在PayPal上兌換為5美元（約新台幣150元）的獎勵。而臉書表示，用戶最多可為臉書錄製5組錄音，因此用戶最高可獲得1000點報酬。

據臉書說法，用戶提供的錄音將不會連接到用戶在臉書上的個人資料，公司也不會在未經用戶允許的情況下在臉書或其他臉書旗下的服務上共享Viewpoints的內容。

該錄音計畫將對18歲以上擁有75個好友以上的美國用戶開放。臉書表示，將緩慢推出該程序，因此不會立即向所有用戶提供使用。臉書指出，可以使用的用戶無須更新即可在Viewpoints App上看到。