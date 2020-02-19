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美國國稅局指控Facebook逃稅　追討2700億元稅款加罰款！

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▲▼FB,Facebook,臉書。（圖／路透社）

▲美國國稅局稱Facebook逃稅90億美元。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據華爾街日報報導，美國國稅局（Internal Revenue Service, IRS）指出，Facebook逃避了約90億美元（約新台幣2712億元）的稅款，這與臉書將利潤轉移至愛爾蘭子公司有關，因為愛爾蘭的企業稅率低於美國，藉此降低了應繳稅負。

Facebook發言人Bertie Thomson表示：「這項判決是2010年發生的交易案，當時Facebook沒有廣告收入，國際業務也處於萌芽狀態，廣告產品未經驗證。我們期待在法庭上結束這場長達數年的爭端。」

法官將在訴訟過程中傳喚Facebook高階主管出庭作證，這可能耗費將近一個月的時間。

法庭文件顯示，從2010年到2016年，Facebook愛爾蘭子公司向Facebook美國公司支付了140多億美元的版稅和成本分攤款項。根據協議，Facebook的子公司向總部位於美國的母公司支付版稅，以獲取其商標、用戶和平台技術。

但國稅局認為，Facebook在2010年向愛爾蘭子公司出售知識產權時，低估了價值，這可追溯到Facebook成為一家上市公司，以及智慧型手機成為與社交媒體互動的主要設備之前的近十年。

Facebook發言人Bertie Thomson說：「縱觀Facebook的歷史，我們一直都與國稅局合作，並遵守所有適用的稅法。」

將利潤轉移到低稅率國家的子公司，是跨國公司很常見的一項作法，方式通常是透過子母公司之間的技術轉移或授權費用，或是委託代工等等方式，把成本放在高稅率國家，把獲利灌到低稅率國家，藉此節稅。

Facebook估計，如果美國國稅局勝訴，將面臨高達90億美元的額外聯邦稅收，外加利息以及其它罰款。


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