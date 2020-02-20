小孩上學遭錄音…爸衝校長室怒譙她「爛老師」代價出爐

▲屏東一國小家長因不滿小孩遭老師錄音，竟失控辱罵該名教師「爛老師」，遭判罰1萬元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／屏東報導

屏東國小一吳姓學生名家長因不滿自己小孩被老師錄音，氣憤衝往學校校長室開罵，以「你是個爛老師」等話公然污辱1名女老師。女老師認為自己人格遭貶損，憤怒提告。屏東地院審結依公然侮辱罪判吳生家長1萬元罰金，得易服勞役10天。全案仍可上訴。

屏東潮州一國小女老師控自己遭學生家長辱「爛老師」，她稱2018年10月29日當天雙方在校長室溝通教學問題時，吳生家長因對她有所不滿，竟失控在公開場合大罵，「妳是個爛老師，妳就是個爛老師」等話，讓她精神及心理受難堪，同時也嚴重影響她的人格及社會評價，對此決定提告。

法庭上吳生家長回辯表示，會講出這話是因該名老師會對他小孩錄音，他對於這樣的教學方式感到不解，認為老師在玩弄學生，自己說出這樣的話並無侮辱之意，吳生家長再稱，「這名老師事後已遭校方停聘，不具教師資格，如果她現在不是老師，我講她爛老師過分嗎」？

屏東地院審理時認為，縱使這名女老師被停聘確定，教學不被學校及教育主觀機關認可，也僅表示女老師教學客觀上未達到教育行政機關的要求，並不代表其他人就有權利能貶損她人格，故審結依公然侮辱罪判吳生家長1萬元罰金，得易服勞役10天。全案仍可上訴。

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