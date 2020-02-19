老翁失蹤近3天　「警消+3地空拍機」萬大大橋草叢找到了

▲屏東警消及3地民間空拍機業者協助在萬大大橋下方草叢內找到老翁 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉86歲郭姓老翁，2天前騎腳踏車外出運動沒有回家，家屬著急尋找，求助警方，警方聯絡消防分隊協助找人，經台南、高雄及屏東等地區空拍機民間業者獲悉，也加入找人行列，19日下午，終於在萬丹鄉萬大大橋、也就 是台88東西向快速道路下方的高屏溪床的草叢內發現，經檢視只有出現失溫現象，以救護車送往醫院治療。

▲出動空拍機。

據悉，郭姓老翁是老師退休，於17日騎踏車外出運動兼訪友，都沒有回家，遍找他常去的地點，也沒有發現，家人向轄區的社皮派出所報案，請求協尋。

警方聯絡萬丹消防分隊協助找人，而萬丹鄉民代表洪宗騏等地方人士獲悉，也加入找人行列，台南、高雄、屏東民間空拍機業者聞訊，也趕來協助，並出動空拍機協助搜尋，當日並未尋獲，但有目擊者表示，有看到一位長輩騎著腳踏車出現在高屏大橋下溪床。

18日再次前往高屏溪沿岸與台88線快速道路底下持續尋找，仍未尋獲；今天下午15時左右，空拍機發現失聯者倒臥於台88線快速道路下方草叢內，立即前往救人，趕到現場，發現他只有失溫現象，立即由萬丹分隊救護車送往醫院救治。

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