三餐全靠同學幫！澳門學生「太餓出門買便當」　檢疫期滿前1天被舉報

記者莊智勝／屏東報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，中央極力展開防堵，目前全台有多人依法在家自主隔離檢疫。屏東縣一名來自澳門的學生，回到台灣後依規定自主隔離14天，但就在期滿前一天，該生卻擅離宿舍外出買便當，民政系統透過手機定位發現後立即舉報，衛生局現已介入調查，將請該生陳述意見，並查核相關事證，如若真有違規將視情節輕重進行裁罰。

▲澳門學生入境後在學校宿舍內居家檢疫14日，不料卻在期滿前一天破功。（圖／地方中心翻攝，下同）

屏東縣衛生局副局長張秀君表示，隔離分為兩種，接觸過確定病例者須進行居家隔離，而另一種則是自中港澳地區返台者，則是居家檢疫，防疫單位透過手機定位進行追蹤管理，檢疫者不得擅離住所，否則將依法開罰新台幣1萬元以上、15萬元以下。

目前屏東縣居家檢疫人數448人，尚未有居家隔離者，也未出現確診病例。張秀君指出，此次遭舉報的澳門學生於2月6日入境，隨後即在宿舍進行居家檢疫，但在為期14天的檢疫即將期滿前1天，該生卻因肚子擅自外出買便當，因此遭到舉報。

張秀君表示，經過了解後，發現該生並未申請送餐服務，檢疫期間無法離開宿舍，三餐全仰賴同學協助，但卻在檢疫期滿前一天破功，目前衛生局已經介入調查，將進一步查核相關事證，並請該生陳述意見，如有違規，將依傳染病防治法規定，視情節輕重裁罰。

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