抗瘧疾藥「磷酸氯喹」最新試驗出爐！確定治療5例重症「4例已出院」

▲治療瘧疾的藥物「磷酸氯喹」。（圖／翻攝自微博／華爾街見聞APP）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，大陸國務院聯防聯控機制21日舉行新聞發布會，科技部副部長徐南平表示，「磷酸氯喹」正在北京、廣東進行135例患者的臨床試驗，其中治療輕症和普通型患者130例，沒有發現一例輕型或者普通型向重型轉變，目前一共治療了5例重型患者，4例已經出院，1例轉為普通型。

綜合陸媒報導，磷酸氯喹已經上市多年，是一種治療瘧疾和和自身免疫性疾病藥物，超過半個世紀的安全應用是這一藥物安全性的最好背書；既往研究也顯示，磷酸氯喹具有抗瘧作用，還有廣譜的抗病毒和免疫調節作用。

▲鍾南山認為，磷酸氯喹稱不上是治療新冠肺炎的特效藥，但有治療效果。（圖／翻攝新華社）

科技部日前對外發布研究成果，稱磷酸氯喹對新冠肺炎有療效，臨床效果好安全性高，未發現與藥物相關的嚴重不良反應。大陸工程院院士鐘南山也指出，磷酸氯喹稱不上是治療新冠肺炎的特效藥，但有治療效果，且副作用不大，值得探討和研究。

為應對疫情，不少企業已經緊急啟動磷酸氯喹復產，包括昆藥集團、精華制藥、眾生藥業、廣州白雲山、石藥集團、華北制藥等多家上市公司。

據大陸國家衛健委消息，截至20日24時，現有確診病例54965例，累計治癒出院18264例，累計死亡2236例，累計確診75465例，現有疑例5206例，累計追蹤到密切接觸者606037人，尚在醫學觀察的密切接觸者120302人。