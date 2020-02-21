Galaxy S20+、Galaxy Buds+紅色款曝光　金智妮代言、韓國電信獨家推出

▲Blackpink金智妮代言紅色款Galaxy S20+、Galaxy Buds+。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

先前市場上有傳聞指出，三星電子最新推出的Galaxy S20+與Galaxy Buds+會有紅色款特殊色，而現在韓國電信（KT）證實了這項消息，並在YouTube上釋出了一段由韓國女子團體Blackpink成員金智妮（Jennie Kim）所代言的影片；紅色款的Galaxy S20+與Galaxy Buds+將由KT獨家推出。

▲▼紅色款的Galaxy S20+與Galaxy Buds+將由韓國電信KT獨家推出。（圖／翻攝自YouTube）

雖然在這段影片中沒有特別提及紅色款的Galaxy S20+與Galaxy Buds+會在何時上市，不過依照影片釋出的時間點推測，有可能會與一般色系的Galaxy S20+一樣，在3月6日上市。

▼紅色款Galaxy S20+、Galaxy Buds+。（圖／翻攝自YouTube）

另一方面，先前也有傳聞指出，Galaxy S20一樣會推出紅色款，不過在此一影片當中無法確認是否會針對Galaxy S20推出特殊色；至於在其他市場的銷售方面，目前也尚未能得知紅色款的Galaxy S20+與Galaxy Buds+會不會在其他市場銷售，或者僅在韓國市場才能購得。