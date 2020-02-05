Galaxy Buds+的電池續航和音質大躍進！　還能同時配對多個設備

▲三星的耳塞式無線耳機持續進化中。（圖／取自THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒THE VERGE報導，三星的Galaxy Buds+將在多個功能上改進原有的無線耳機，電池續航時間可能是最關鍵的。三星表示，一次充電可持續11小時，共可支援長達22小時，大於Galaxy Buds的13小時。

Galaxy Buds+洩露的規格還顯示，每個耳機具有低音和高音的驅動程式。語音通話品質是Galaxy Buds的弱點之一，因此三星還增加了外部語音麥克風，且似乎已經對此重新做了一些設計，來解決這個問題。

以外觀來看，這兩款無線耳機看起來大致相同，但Buds+的重量略大，除了音量和音軌控制，外部觸控板似乎可以用來直接打開Spotify。這可能是三星與串流媒體音樂服務之間持續合作的最新案例。

Galaxy Buds+還能同時與多個設備配對，擺脫配對單一設備的限制。

據釋出的資訊顯示，Galaxy Buds+定價149美元（約新台幣4476元），共有黑、白、紅和藍四種顏色可供選擇。Galaxy Buds+將會與Galaxy S20一同亮相。

▲GalaxyBuds和GalaxyBuds+。（圖／取自Samsumg）



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