Galaxy Z Flip動手玩：史上顏值最高摺疊手機

▲Galaxy Z Flip動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星最新摺疊手機Galaxy Z Flip已於昨（13）日下午5點正式開放預購，根據三星內部統計，Galaxy Z Flip在不到6小時的時間內，便全數銷售一空；而《ETtoday新聞雲》記者這次也取得了頑美黑色款的Galaxy Z Flip，要來介紹這支顏值、便利性面面俱到的手機有哪些特點。

事實上，相對於三星上一次推出的Galaxy Fold摺疊機，Galaxy Z Flip主打的應是走在時尚潮流尖端族群，因此設計以美型、便攜、拍照（特別是自拍功能）為主要訴求。

先來說說外型設計的部分；Galaxy Z Flip在摺起的情況下厚度大約有1公分，比十元硬幣的直徑短，雖然相較於一般的智慧手機來說厚了一些，但是因為收納方便且輕盈，所以對於許多追求手機輕盈的消費者來說，是個不錯的選擇。

▼Galaxy Z Flip在摺起的情況下比十元硬幣的直徑短。（圖／記者邱倢芯攝）

在摺起的情況下，主鏡頭側邊有一個1.1吋的小螢幕，作為日常查看時間之用，使用者也可以按著小螢幕往右滑動，這時就可以查看目前手機內正在開啟哪些應用程式。

▲▼Galaxy Z Flip的1.1吋小螢幕除了可拿來查看時間，往右滑動還可以查看目前手機內正在開啟哪些應用程式。（圖／記者邱倢芯攝）

當然，小螢幕的作用不僅這些，如果當下突然想要自拍但又不想攤開手機，那麼就快速地點擊小螢幕兩下，就可以直接自拍啦！而這次Galaxy Z Flip的主鏡頭是由一顆超廣角與一顆廣角鏡搭配，在快速點擊螢幕時，手機會先開啟廣角鏡頭，如果想要多人自拍，也只要再點一下小螢幕，就可以快速切換成超廣角鏡頭了。

而在攤開手機的情況下，手機會瞬間變成一支6.7吋的普通智慧型手機，螢幕比例為21.9：9，握感還算不賴，相較於6.8吋的Note 10+來說，握持感更好一些。

▼攤開Galaxy Z Flip，瞬間就變成一支6.7吋手機。（圖／記者邱倢芯攝）

而說到摺疊手機，大家最關心的一定就是螢幕摺痕問題；這次Galaxy Z Flip採用的是超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass，UTG），摺痕相較於Galaxy Fold來說較為不明顯，不過仔細看仍有一點點的痕跡，不過不影響消費者使用。

▼仔細看Galaxy Z Flip螢幕仍有一點痕跡，不過不影響日常使用。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Z Flip在攤開的狀態下並且將螢幕轉為橫式，最方便的使用方式就是鍵盤將會一分為二，讓使用者大拇指在打字時不需要伸得很長。

▼Galaxy Z Flip螢幕轉為橫式，鍵盤將會一分為二。（圖／記者邱倢芯攝）

再來聊聊拍照的部分，Galaxy Z Flip最方便的部分就是自拍功能，因為手機軸承可達到無段式角度效果，也就是像筆記型電腦的開合一樣，可調整成使用者需要的角度，使用者不需要額外添購手機腳架，可以直接將手機放在桌上、矮牆上等處就進行自拍。自拍時只要手掌張開對著鏡頭比出「五」，手機就會開始倒數拍照，無論你要怎麼拍都可一次到位。

▼使用者可以直接將Galaxy Z Flip放在桌上自拍。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，如果你還是想要請他人用主鏡頭來替自己拍照，但又不確定對方的拍攝技術如何，那麼只要在開啟拍照功能時，點擊右上角、調整為「ON」，那麼就可以在請對方用鏡頭對著你時，你也可以透過1.1吋小螢幕來看對方的拍攝角度是否為自己想要的樣子。

▲▼只要在開啟拍照功能時，點擊右上角、調整為「ON」（上圖），那麼就可以在請對方用鏡頭對著你時，你也可以透過1.1吋小螢幕來看對方的拍攝角度是否為自己想要的樣子（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）



如果你連對方按下快門的時間點都有所疑慮也沒關係，當你擺好美美的姿勢後，你也可以直接對著螢幕直接比「五」，手機一樣會自動判定、拍照。

另外，如果你有添購三星無線藍牙耳機Galaxy Buds或Galaxy Buds+，當耳機電力不足時，你也可以透過手機的無線電力分享功能，來替自己的耳機充電，算是相當方便。

▼Galaxy Z Flip也提供了無線電力分享功能。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Z Flip盒裝中，提供了AKG有線耳機、Type-C充電線、充電器、連接埠轉換器，以及Galaxy Z Flip專用的透明護殼。

▼盒裝中提供了Galaxy Z Flip專用的透明護殼。（圖／記者邱倢芯攝）



整體來說，雖然Galaxy Z Flip的訂價對於許多人來說偏貴，不過就以功能性、方便性來說，算是有其價值，因為Galaxy Z Flip可達到目前一般智慧型手機達不到的功能（如放在桌上自拍等）。稍微有一點點可惜的是，Galaxy Fold隨盒附贈的耳機為Galaxy Buds，但是這次Galaxy Z Flip所附贈的耳機，卻僅是有線耳機，這一點在使用的方便性上略有扣分。