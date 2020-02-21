新冠肺炎新抗原誕生！　中研院14天合成純度97%百毫克級「瑞德西韋」

▲中研院研究團隊14天合成純度97%百毫克級「瑞德西韋」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國內學研單位分進合擊，為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，中研院7人團隊在2周的努力下，成功合成被國際視為治療新冠肺炎藥物的「瑞德西韋」，且純度為百毫克級的97%，但瑞德西韋還待通過人體實驗，如需大量生產，需與美國廠商取得授權，目前研發是備而不用。

中研院院長廖俊智、生醫所研究員林宜玲、中研院化學所副研究員陳榮傑等人今（21日）上午一起出席中研院記者會，說明7人團隊2周合成百毫克級瑞德西韋的過程。

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▲7人團隊2周合成百毫克級新冠肺炎藥物瑞德西韋。（圖／翻攝中央研究院）

中研院化學所副研究員陳榮傑表示，由於合成原物料缺貨，瑞德西韋的起始物無法在2月6日前取得。因此直接採用自己從零開始合成的方式，研究團隊在經過10多個複雜步驟，日以繼夜趕工，其中還有一些化合物必須透過更精密的再結晶方式純化，終於在20日取得經光譜鑑定，純度達97%的瑞德西韋。

陳榮傑說，藥物合成工作艱鉅複雜，他們是僅僅7人的團隊，但每位同仁都具有強烈的使命感，盼對疫情有所貢獻，日以繼夜地投入研究，才能在短短兩週內成功合成瑞德西韋。





▲中研院團隊花14天合成有望治療武漢肺炎的藥物，今舉行成果發表記者會。（圖／記者崔至雲攝）

至於這項合成藥品何時上市？廖俊智則說，後續還牽涉到很多需求，甚至藥物還沒有進行臨床證實，證明人體實驗有效，更需要與美國原廠取得授權，才能開始使用，因此現在僅能備而不用，但中研院已能自行合成藥物，展現的是國內藥物研發技術已達國際水準，希望能對國內防疫工作有所貢獻。

另外，中研院也指出，為調查三位可能是台灣首例因COVID-19死亡案例之傳染源，疾管署提供三位RNA病毒檢測陰性之血清檢體，希望中研院能協助瞭解其體內是否有新冠病毒抗體反應。18日中午取得檢體後，中研院即投入新冠病毒抗體反應偵測，分析結果顯示三個檢體中有一個對SARS及新冠病毒核蛋白 (nucleocapsid protein)有抗體反應，對MERS核蛋白沒有抗體反應；另外兩個檢體對前述三個病毒的核蛋白均沒有明顯抗體反。





▲中研院指出，研究團隊已完成基因合成並進入生產抗原的階段。（圖／中研院提供）

林宜玲說明，人體感染冠狀病毒後通常會產生大量針對冠狀病毒核蛋白的抗體，研究團隊利用西方墨點法，將製備好的抗原利用電泳膠體分析後，經過薄膜轉漬，加入檢體血清進行抗體反應呈色。抗原製備是利用大腸桿菌進行冠狀病毒核蛋白的表達純化，並驗證其可作為病人血清抗體偵測的試劑。

最後，廖俊智也說，後續病毒檢驗、血清檢測、抗體篩選、藥品研發及疫苗開發，各學研單位也將在共享資源下，繼續為台灣抗疫、防疫貢獻心力。

