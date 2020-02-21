防疫宅經濟！　台商賣場線上交易量增40%

▲受疫情衝擊，大陸「宅經濟」逆勢上揚。（圖／中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸多省市祭出「封城」或「半封城」舉措，也帶動「宅經濟」成長。以四川成都為例，當地一間大潤發透過推出網銀結算、送生活必需品上門等服務，線上交易量增幅達40%，佔總銷售12%。另一間台資百貨新光天地則是在此次疫情衝擊下，外賣配送逆勢上漲，佔到商場銷售量50%。

《工人日報》報導，突如其來的新冠肺炎疫情導致春節假期延長，各地復工開學時間延後，新興消費模式已成為宅家戰「疫」的首選。業內人士認為，異軍突起的「宅經濟」撐起大陸今年春節消費的半邊天，所謂「宅經濟」是指以手機為基礎，像是手機遊戲、直播、網購等行業。

位在大陸的台商也感受到「宅經濟」的威力。《川越海峽》報導，當地一間開業一年多的大潤發超市和開業近2個月的新光天地，疫情爆發後從未停業，除了與當地政府同心協力做好防疫工作，還抓住「雲生活」與「宅經濟」的機遇，線上交易配送服務逆勢上漲。

大潤發溫江店店長胡勇表示，這段期間，超市推出網銀結算、送生活必需品上門等服務，「商超線上交易量增幅達40%，佔總銷售12%，這對幾乎全以線下交易為主的商超而言創了新高」。

新光天地總經理松元公博提到，「外賣配送已經佔到商場銷售量的50%」，除了線上機遇，企業所在地成都溫江區人口突破100萬，也提升了大家發展信心。

成都統一食品有限公司總監、台商黃舒正則感謝當地政府解決企業復工的困難。他以防疫為例，復工第一天向園區管委會提出3000個口罩的物資需求，結果第二天就很快送達。

黃舒正指出，現在廠房返崗員工400多人，佔年前用工人數44%，管理層則採用雲辦公方式保證企業日常運轉，「6條生產線已恢復4條，24小時不停產，產能也恢復到年前80%。下周還將再上一條生產線，將產能提升到更多。」

據了解，為確保台資企業能順利復工復產，成都各級台辦均持續跟進情況，市內170家規模以上的台資企業，截至2月19日為止，復工企業共計65家，5萬多員工到崗，總體復工率38.2%；富士康、緯創、台玻等製造業企業復工率已超過80%。