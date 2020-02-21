南韓新天地教會滲透大陸！打「公益組織」名號...專收高學歷年輕人

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，南韓大邱「新天地教會」日前發生超級傳播事件，一名61歲婦人在染病後二度前往參加禮拜，且一起做禮拜的教徒多達1001名，除了引起社會恐慌，也讓該教會再度掀起討論。據悉，「新天地教會」近3年來也不斷滲透大陸，專收高學歷青年人，已多次遭到官方取締。

據人民日報報導，網友近幾年不斷向「中國反邪教網」舉報，稱南韓的「新天地教會」打著基督教和公益組織旗號，編造「肉體永生」等邪說，來控制教會成員的思想，且大部分都收高學歷的青年人，藉此收集個人隱私訊息、竊取國家機密、聚斂錢財等危害社會。

據悉，「新天地教會」成立於1984年，又名「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」，而該教創辦人李萬熙自稱「肉身不壞」，藉著「傳教」一說，在韓國各地活動，甚至稱教教徒達到將近20萬。

▲大陸近幾年加強取締教組織。（圖／翻攝微博）

報導提到，「新天地教會」曾在大陸多次涉嫌從事不法活動，各地有關部門也多次依法取締其活動。據了解，該教會常以「公益社團」為名義，並打著「幫助」、「愛」、「和平」等口號，舉行各種活動，藉機從事違法行為。

此外，「新天地教會」還以青年大學生的名義，在各大學校創立「街舞社團」，以跳街舞、辦活動等名義，引誘大量學生、教師、高級知識分子入教。

除了公益活動、社團活動，「新天地教會」也以戶外攝影、學習韓語、免費學習《聖經》、同城交友為幌子，吸引青年人上鉤。據悉，一旦上鉤的人，都需通過培訓進行洗腦；對於洗腦成功的人，「新天地教會」就會要求他們交出身份證、戶口簿等個人資料，接著才能正式入教。

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