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快訊／官方證實！四川出現新冠肺炎「二次感染」　治癒回家10日再發病

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸官媒「人民日報」報導，四川成都一名新冠肺炎患者治癒後，回家隔離第10天，卻再度發病，二度感染新冠病毒。目前相關機構已接走家屬與患者，四川衛健委已證實此訊息真實。

四川19日開始傳出成都望江錦園一名新冠病毒患者，治癒後回家隔離，但在隔離第10天再度檢查出「核酸陽性」。四川衛健委已確認消息屬實，該患者居住的社區今（21）日也發表公告。

公告中指出，19日下午接獲通知，5棟3樓的治癒回家隔離患者，需要出門到定點醫院複檢，當天晚上結果顯示結果為陽性，醫療機構需馬上接走患者及家屬，做進一步的核查和隔離觀察。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

19日23:00左右和20日淩晨1:00左右，相關機構先後接走家屬及患者（出門路線：從消防樓梯下樓，經單元大廳出樓棟，再經總平道路出社區大門，期間患者戴口罩、手套，家屬戴口罩。

該患者與家屬所經過的路線已進行全面的消毒，並會持續對該棟樓進行重點消毒，之後將持續跟進患者狀況。據瞭解，該名患者與家屬先前在家中隔離，期間都沒有出門，物資統一由物業送上門。

消息傳出之後，大陸網友紛紛留言，「可以說病毒可怕...當然是不是也要考量一下核酸檢測的可靠性」、「不是個案吧?請重視出院標準」、「出院了怎麼還是陽性」、「這病毒怎麼這麼煩人…無語無語真無語，以後戴口罩要成為常態」、「從這個病例看，治癒後再隔離觀察兩周是非常必要的。不能麻痹大意，以免出院後再造成傳播」、「病毒還玩起了回馬槍」。

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