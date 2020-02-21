2年沒出國北部女成「指標性確診」　回追病毒來源疑武漢封城前侵台

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）第24例確診病患長達2年沒有出國，相當於是確診病例中的新指標，更讓人擔憂的是，這位61歲婦人在1月22日就發病，武漢封城卻是在1月23日，換句話說，她是在封城之前就感染病毒。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，由於大陸在疫情初期有隱匿不報、上級不重視等問題，才會錯失疫調時機，導致周邊國家無法適時進行有效的防疫措施。

▲民眾外出戴口罩防疫。（圖／記者李毓康攝）

根據中央流行疫情指揮中心公布的資料顯示，61歲婦人是在1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，1月22日至29日四度前往診所就醫，因為症狀加劇且出現呼吸急促情形，1月29日晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，1月30日收治住院，後來病情惡化，2月10日轉入加護病房，並在2月17日因該院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉收至負壓隔離病房，2月19日確診。

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由於該名患者近2年沒有出國史，平常也只有在社區活動，指揮中心仍需進一步和其家人釐清相關接觸情況，並針對個案發病14天前活動史與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，希望能找出可能的感染源。現階段已經匡列接觸者352人，需要採檢者118人，其中家內接觸者有9位，目前皆在送驗中，且111位檢測結果為陰性，另外7位仍在檢驗中。

▲計程車司機也很注重車內清潔，大多都會進行自主消毒。（圖／記者湯興漢攝）

但更讓各界疑惑的是，婦人是在1月22日出現症狀，武漢封城卻是在1月23日，也就是說，她是在封城之前就受到病毒感染。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，不排除有這樣的可能，因為大陸在疫情爆發初期有隱匿不報、上級不重視等問題，導致錯失疫調時機，連帶讓周圍國家也來不及進行有效的防疫措施。

不過，張上淳也強調，台灣現階段只是出現「零星社區感染」，對於第24例的感染源，防疫團隊仍在盡力調查，尋找在符合傳染時間的接觸史中，是否有來自中、港、澳的人士。