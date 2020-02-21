　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／南韓再增52例確診！　境內累計156人感染新冠肺炎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國際最新消息 。（示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓21日再增52例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，境內感染人數來到156人。韓聯社指出，在52名新增病例中，有41人在大邱（Daegu）及鄰近的慶尚北道，3人在首爾；據BNO NEWSROOM報導，有39人與新天地教會有關，1人與醫院有關，當局目前還在針對另外12人進行調查。

目前南韓已出現首例死亡病例，確診數激增，部分個案的感染途徑卻仍不得而知。面對疫情擴散，南韓國務總理丁世均21日上午表示，將指定大邱市、慶尚北道清道郡為傳染病特別管理地區。

►南韓新天地教會疫情「超級傳播」400人失蹤！曾洗腦教徒逃家　恐怖事跡曝光
►南韓濟州島22歲現役海軍士兵確診　休假曾回大邱

ET快訊
新北居家檢疫失聯「管永安」找到了！在淡水被查獲
劉真等換心！辛龍焦急求做心臟移植…「冒險動刀」原因曝光
快訊／南韓再增52例！　境內累計156人確診新冠肺炎
第24例「北部女」在哪？　侯友宜建議：即刻啟動一級開設
大阪台人高燒37.7℃求檢遭拒　曝日鬼打牆就醫流程：真心羨慕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／澳洲2鑽石公主乘客確診　加拿大女性從「伊朗」旅遊返國確診

德國水煙吧槍擊案死者「9人具移民背景」　槍手仇外證據曝…梅克爾說話了

快訊／南韓再增52例確診！　境內累計156人感染新冠肺炎

住大阪台人高燒37.7℃求檢測遭拒　曝日「鬼打牆」就醫流程：真心羨慕台灣

美國CDC：日陷新冠肺炎社區傳播「列一級旅遊警示」　與香港同級

鑽石公主號今全下船！官員PO照自豪隔離法　網怒：無能帶來的災害

鑽石公主號乘客「被咳嗽聲包圍12小時」　嘆美撤僑包機更危險

新冠肺炎衝擊全球經濟　IMF：要精準預測言之過早

妨礙國會調查　川普親信史東判刑40個月

WHO：中國武漢肺炎新例持續減少　不能掉以輕心

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

新冠病毒「0號病人」比官方早一周　12／1發病！無華南海鮮市場接觸史

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

不斷更新／澳洲2鑽石公主乘客確診　加拿大女性從「伊朗」旅遊返國確診

德國水煙吧槍擊案死者「9人具移民背景」　槍手仇外證據曝…梅克爾說話了

快訊／南韓再增52例確診！　境內累計156人感染新冠肺炎

住大阪台人高燒37.7℃求檢測遭拒　曝日「鬼打牆」就醫流程：真心羨慕台灣

美國CDC：日陷新冠肺炎社區傳播「列一級旅遊警示」　與香港同級

鑽石公主號今全下船！官員PO照自豪隔離法　網怒：無能帶來的災害

鑽石公主號乘客「被咳嗽聲包圍12小時」　嘆美撤僑包機更危險

新冠肺炎衝擊全球經濟　IMF：要精準預測言之過早

妨礙國會調查　川普親信史東判刑40個月

WHO：中國武漢肺炎新例持續減少　不能掉以輕心

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下被警尋獲

費德勒動膝蓋手術再度缺席法網　盼草地賽復出拚奧運首金

防疫大作戰！嘉市計程車防疫宣導呼籲勤消毒、做好自我管理

新北失聯男「管永安」找到了！警淡水查獲　無發燒症狀、身體狀況良好

國衛院合成「瑞德西韋」抗新冠肺炎　蔡英文：一定能度過這次挑戰

開學後防疫重點是家中長輩　醫分享「3點連線」成大流行開端

不斷更新／澳洲2鑽石公主乘客確診　加拿大女性從「伊朗」旅遊返國確診

匈牙利桌賽／鄭怡靜4比0橫掃泰國挺16強　陳思羽惜遭逆轉落敗

蘇貞昌踏進立院先量額溫　盼朝野合作通過紓困條例

爆料太空人作弊收死亡威脅　費爾斯沒在怕：我不在乎

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

日本護照第一好用！僅23%日人有護照原因曝光

日官員自豪公主號隔離方式　網友怒譙：真是無能帶來的災害

拉娜羅德斯榮登世界首席AV女優！

新天地教會洗腦信徒　退教墜入毒蛇地獄

住大阪台人曝就醫流程　37.7℃求驗遭拒

新冠肺炎北韓零病例　專專家憂實況恐比中國嚴峻

南韓再增52例！境內156人確診

屋形船最毒聚會　東京15例源於此

日上班族連燒7天怨：醫生說確診很麻煩

鑽石公主號乘客撤離　聽咳嗽聲12小時

橫濱又添1例確診　曾與患者接觸

美國CDC列日本一級旅遊警示

德國水煙吧槍擊　增至10人死亡

急求6億美元經費　WHO籲加速捐款

更多熱門

相關新聞

即／澳洲2鑽石公主乘客確診

即／澳洲2鑽石公主乘客確診

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本、南韓持續擴散，美國疾病管制與預防中心（CDC）對日本發出一級旅遊警示，提醒前往的旅客要準備好一般預防措施。而南韓政府也將病例劇增的大邱市、慶尚北道清道郡，指定為傳染病特別管理地區，全力防止社區感染持續擴大。

蘇貞昌踏進立院先量體溫　盼朝野合作通過紓困條例

蘇貞昌踏進立院先量體溫　盼朝野合作通過紓困條例

馬英九替武漢發聲「雙方各退一步」

馬英九替武漢發聲「雙方各退一步」

旅日團無法全退費　呂秋遠14字說明

旅日團無法全退費　呂秋遠14字說明

立院朝野共同聲明籲WHO讓台灣加入：健康權不應遺漏任何人

立院朝野共同聲明籲WHO讓台灣加入：健康權不應遺漏任何人

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19武漢肺炎武漢南韓日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

日本護照第一好用！僅23%日人有護照原因曝光

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

國難當頭義無反顧！女研究員扔論文投入抗疫

日官員自豪公主號隔離方式　網友怒譙：真是無能帶來的災害

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面