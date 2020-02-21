南韓新天地教會疫情「超級傳播」400人失蹤！曾洗腦教徒逃家　恐怖事跡曝光

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣疫情指揮中心在20日提升南韓旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，因為南韓大邱新天地教會發生新冠肺炎（COVID-19）超級傳播事件，目前還有約400人聯絡不上，南韓民眾對此爆發憤怒與恐慌的情緒，新天地教會相關的關鍵字也成為熱搜。其實早在幾年前就有外媒對「新天地教會」撰寫報導，並指出是一個南韓邪教團體，會利用謊言來騙取信任。

《韓聯社》20日下午最新消息指出，南韓新冠肺炎病例再度增加，加上稍早新增的大邱5例，防疫當局記者會宣布的82例後再添22例，全國累計多達104例，成為目前中國以外病例最多的國家。其中多人感染與18日宣布確診的61歲大邱女性有接觸。

該名女子出現肺炎症狀後不聽醫生規勸，前往多處公共場所，接觸者多達166人。且根據政府公開的患者動線，她在確診前，前往參加禮拜的「新天地」教會正是南韓知名的邪教團體。

18日婦人確診後，新天地教會在官網宣布，即日起暫時關閉教會。南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬19日則證實，31例患者前往禮拜的新天地教會已經發生「超級傳播事件」，判斷有許多人在教會與婦人有接觸，預計對當天所有參加禮拜的人員進行調查。

▲新天地教會。（圖／翻攝自Yonhapnews）



新天地教會於1984年3月14日創立，信徒相信創始人李萬熙是耶穌的轉世，或是耶穌所派的使者，據稱有超過12萬名信徒，但由於經常惹出爭議，被指控為邪教團體、基督教異端。

根據紐西蘭媒體《先驅報》在2017年的報導，新天地教會透過洗腦來破壞信徒與家人間的關係，調查發現，他們曾資助一名奧克蘭大學學生機票，逃離在奧克蘭的家人，到韓國與信徒一起生活。更有學生堅信教育已經沒有實質幫助，將一整年的學費捐獻給教會。

英國英格蘭教會和韓國基督教會聯盟曾發出警告，新天地教會是「非常危險的團體」、「極端主義分子」，不僅慫恿信徒離家出走，也會洗腦信徒捐獻財產，對象不限韓國本地人，全國各地教會都在掌控範圍。

曾有新天地教會的信徒退教後，收到來自教會的簡訊，像是恐嚇與威脅的一段話，內容寫到，世界上任何人只要沒有領悟新約聖經中的啟示錄，就無法獲得救贖，也無法進入天國。離開的人會悲傷地咬牙切齒和落淚，一旦離開了，如何祈求回到上帝的宴會也是徒勞。從新天地教會12個支派中離開的人，會被視為背叛者，會永遠在毒蛇地獄中承受苦痛。等到那時候，就會想起這些話了。

南韓第31例病例在確診後，還曾二度前往新天地教會參加禮拜，目前當局掌握一同與會的人有1001人，但還有近400人聯絡不上，成為一種不定時炸彈，政府也擔心，有些信徒為了隱匿依情，會選擇不承認自己的身分，導致疫情難以掌握。

南韓防疫當局稍早召開記者會說明，第31例病例的大邱婦人可能也是經人傳人感染，也可能並非第一名在教會中傳播病毒的患者。當局說明，婦人的發病日期可能不是7日，而是10日。若此推論屬實，新天地教會也有其他幾名染病信徒發病時間相近，代表他們更早以前可能共同暴露在某個有病毒的環境中，接著經由9日及16日的禮拜傳播給更多教友。