新冠肺炎疫情退散！　大台南消災祈安護國大法會週日登場

▲台南市政府結合宗教團體舉辦的大台南消災祈安護國大法會，2月23日將在永康登場，歡迎民眾共同參與，透過天助人助讓府城平安無事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國武漢肺炎和疫情蔓延快速，人心恐慌加劇，台南市政府全力執行防疫之餘，進一步結合宗教團體舉辦的大台南消災祈安護國大法會，2月23日將在永康登場，接受民眾共同參與，透過天助人助讓府城平安無事。

台南市長黃偉哲率市府民政、衛生局等主管，20日上午到武龍宮親自主持記者會，市議員林燕祝和蔡淑惠與會上香祈求上蒼庇佑，黃偉哲關注武漢肺炎疫情發展，農曆年迄今持續危害，各地確診病例陸續增加，日本、韓國和新加坡等相繼失守政府，令人忐忑不安，防疫需要人，也需要神，所以市府和公所協力防堵之餘，結合宗教力量把關，感謝宮廟參與。

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武龍宮管委會主委王大明受推祟黃市長憂國憂民的做法，相信感動上蒼早日走過疫情，當天接受各界報名參與福法會武龍宮準備3千包白米和口罩，祈福大法會備妥諸多珍貴供品，投入經費至少2千萬以上，相信大家虔誠參與，一定能夠祈求神明慈悲加持。

市議員林燕祝強調祈福大法會不只侷限於台南地區，而是全台各地，提醒民眾確實做好防疫措施，國家神威加持之後，很快的平安度過武漢疫情，希望大家能踴躍報名參加，合力對抗新冠狀病毒的威脅。

法會由永康凌宵寶殿武龍宮和中華國際嘠檔巴佛教總會等25間宮廟合辦，23日共同為台灣人民祈福，藍寶石和紅寶石做為火供，十分莊嚴殊勝，歡迎共襄盛舉。