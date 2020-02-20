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新冠肺炎患者痊癒後會影響肺功能？陸專家：能相當成長或「完全恢復」

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，大陸境內至今確診人數達7.4萬多，治癒人數則有1.6萬多，不過痊癒的患者肺功能究竟會否受到影響，中國工程院副院長王辰回應指出，大家不必過於擔心，據他們有限的觀察，「肺部能夠相當的成長或完全的恢復」。

據《央視新聞》報導，主持白岩鬆問及重症、危重症新冠肺炎的病患在痊癒以後，肺功能是否會受到影響？損傷的組織能完全恢復功能嗎？對此，呼吸與危重症醫學專家、中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰回應表示，「我們有限的觀察提示，它能夠相當的成長或完全的恢復，當然有待更進一步、更長期的觀察，我想大家在這一點上不必過於擔心。」

另一方面，西方個別人和媒體近期不斷猜測新冠病毒可能來自中國「生物戰計劃」，是一家實驗室外洩的「生化武器」。大陸外交部發言人耿爽對此表示，當前，中國人民正在全力抗擊新冠肺炎疫情，不僅在對自己負責，也在為維護世界公共衛生安全盡責，「在這個時候，個別人和媒體卻發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知。」

他進一步提到，世衛組織負責人近期多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生或是製造生物武器所致，「人們不僅要同病毒作鬥爭，還要與陰謀論作鬥爭。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂『實驗室洩露』或『生物武器開發』等說法毫無科學依據。」最後，耿爽強調，疫情面前，需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚昧，用真相粉碎謠言，用合作抵制偏見，「我們希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等『政治病毒』。」

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透）

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