新冠肺炎患者痊癒後會影響肺功能？陸專家：能相當成長或「完全恢復」

▲新冠病毒。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，大陸境內至今確診人數達7.4萬多，治癒人數則有1.6萬多，不過痊癒的患者肺功能究竟會否受到影響，中國工程院副院長王辰回應指出，大家不必過於擔心，據他們有限的觀察，「肺部能夠相當的成長或完全的恢復」。

據《央視新聞》報導，主持白岩鬆問及重症、危重症新冠肺炎的病患在痊癒以後，肺功能是否會受到影響？損傷的組織能完全恢復功能嗎？對此，呼吸與危重症醫學專家、中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰回應表示，「我們有限的觀察提示，它能夠相當的成長或完全的恢復，當然有待更進一步、更長期的觀察，我想大家在這一點上不必過於擔心。」

另一方面，西方個別人和媒體近期不斷猜測新冠病毒可能來自中國「生物戰計劃」，是一家實驗室外洩的「生化武器」。大陸外交部發言人耿爽對此表示，當前，中國人民正在全力抗擊新冠肺炎疫情，不僅在對自己負責，也在為維護世界公共衛生安全盡責，「在這個時候，個別人和媒體卻發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知。」

他進一步提到，世衛組織負責人近期多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生或是製造生物武器所致，「人們不僅要同病毒作鬥爭，還要與陰謀論作鬥爭。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂『實驗室洩露』或『生物武器開發』等說法毫無科學依據。」最後，耿爽強調，疫情面前，需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚昧，用真相粉碎謠言，用合作抵制偏見，「我們希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等『政治病毒』。」

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透）



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