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微軟將推出新系列現代化圖標！　跳脫純色、增添多彩漸變元素

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▲▼微軟,Microsoft。（圖／微軟）

▲微軟正在對圖標進行大調整。（圖／微軟）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體THE VERGE報導，微軟一直都在計劃對圖標進行大修改，現在正重新設計全公司的100多個圖標，包括Windows和其他操作系統應用程式的圖標，要改用新的顏色、光感、材質跟視覺方式呈現。

微軟大力推動的「Fluent Design System」是軟體和服務現代化的一部分，設計研究部門副總裁Jon Friedman解釋說：「在最新一系列圖標重新設計的浪潮中，我們面臨著兩個主要的創造性挑戰。除了需要在保持客戶熟悉度的同時，發出創新和變革的信號，我們還必須開發一個靈活、開放的設計系統，讓Microsoft得以跨越各種環境。」

▲▼微軟,Microsoft。（圖／微軟）

▲微軟下一代圖標變得更加現代化。（圖／微軟）

微軟去年在Surface的發表會上，就展示了一款全新的操作系統「Windows 10X」，它專為雙螢幕設備而設計，還具有一個新的「開始」功能列表。

反觀Windows 8和Windows 10使用的圖標都是純色，而新圖標看起來像是藍色與綠色的漸層色，微軟的新瀏覽器「Edge」就擁有一個新的圖標，甚至Office本身也具有一個更現代的圖標。除此之外，微軟還對Windows 10X的其他領域，包括如何快速進入設定、通知中心等進行調整。

微軟表示，Windows 10X不僅可以支持大多數傳統桌面應用程式，且能確保操作系統不受到惡意軟體和性能下降的影響。

不過微軟也表示，運行Win32應用程式將會受到限制，部分權限無法再獲得支援。


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