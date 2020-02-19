御三家合體！微軟推出Word、Excel、PowerPoint三合一的App

▲Microsoft Office App。（圖／取自微軟）

記者王曉敏／綜合報導

微軟在去年Ignite年會上宣布，將推出Word、Excel、PowerPoint三合一的Office應用程式，經過數個月的Beta版測試後，Android版Microsoft Office App已於周一（17日）正式推出。

無論你是微軟派或Google派，要建立文字檔案、電子表格或製作簡報，都必須個別使用獨立的App來執行。此前，Google雲端硬碟的單一App曾一度可用以建立Google文件、試算表或簡報，不過最終其仍被分拆成3個獨立的App，並要求用戶需下載才可使用。

▼Microsoft Office App。（圖／取自微軟）

不過微軟卻反其道而行，將原先個別的Word、Excel、PowerPoint 3款App集結成一款名為「Microsoft Office」的全新App。除了可在App內個別使用其功能外，也可結合OneDrive雲端儲存功能，此外，用戶也可透過Lens服務，將文件或表格經手機拍照後轉成Word、Excel內容，並可將檔案分享給附近的設備。

不過值得一提的是，目前該App目前尚不支援Chromebook或平板等較大螢幕裝置，未來會不會支援則未可知。而iOS版目前則仍處公測階段。