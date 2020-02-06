微軟認定Google與亞馬遜為遊戲主要對手　如何提供雲端遊戲給全球玩家才是終極目標

▲微軟遊戲執行副總裁菲爾·斯賓塞(Phil Spencer)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒THE VERGE報導，微軟遊戲和Xbox的負責人斯賓塞（Phil Spencer），在接受科技刊物《Protocol》的專訪時透露，亞馬遜和Google被微軟視為未來的主要競爭對手，並駁斥了Sony和任天堂創建雲端基礎設施的能力。

斯賓塞說：「當論及Sony和任天堂時，我們非常尊敬他們，但我們認為亞馬遜和Google是未來的主要競爭對手。」他解釋：「這不是不尊重任天堂和索尼，但傳統遊戲公司失去定位，我想他們可以嘗試重新創建Azure。多年來，我們在雲端方面就投入了數百億美元。」

微軟一直在遊戲方面做努力，試圖超越Xbox主機。斯賓塞之前曾表示，微軟遊戲業務的主要願景並不是銷售了多少遊戲機，它們現在正致力於用雲端遊戲覆蓋全球的數十億玩家。

斯賓塞表示：「亞馬遜和Google正專注於如何讓全世界70億人獲得遊戲，這才是終極目標。」

Google已經推出了Stadia服務，微軟正在試用自己的xCloud串流媒體服務，將於2020下半年全面推出。這代表微軟正準備迎接未來將在數據中心發生的主控台大戰，去年與Sony合作，似乎也準備在Azure上代管Sony服務。」

▲微軟計畫於今年底推出新一代遊戲主機Xbox Series X。（圖／取自Twiiter／Xbox）

Sony和微軟準備在今年底各自推出PlayStation 5和Xbox Series X，預計這兩款新一代遊戲機將在聖誕節假期推出。至於任天堂的Switch Lite，銷量依然成長。



＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

►Office及雲端業務帶動第二季業績年增逾45％ 微軟多角化策略成熟

►Xbox新主機定名Series X於2020年推出！ 微軟發豪語GPU是Xbox One的八倍強

►蘋果領頭的五大科技巨擎「FAAMG」成美股20年來霸主 高盛不擔心網路泡沫重現