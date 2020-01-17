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Office 2010停止支援倒數9個月！微軟呼籲用戶盡快升級

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▲▼Microsoft Office。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲微軟Office 2010將在今年10月13日終止技術支援。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

微軟今日發布公告，預告Office 2010將在今年10月13日終止技術支援，並呼籲用戶立即升級。

Office 2010於2010年6月15日推出， 為目前最後一個可支援Windows XP及Windows Vista的Microsoft Office版本。負責Microsoft 365的微軟副總裁斯帕塔羅（Jared Spataro）於去年10月公告了Office 2010的週期結束，而稍早，微軟發布公告進一步詳述了Office 2010停止技術支援的意義，並再次呼籲用戶升級至最新版本的Office。

微軟將自今年10月13日起停止為Office 2010的缺陷提供技術支援、錯誤修正或安全性修正，用戶也不會再收到Microsoft Update所提供的Office 2010軟體更新。

公告指出，微軟的每一款產品都有支援週期，微軟會在此期間提供錯誤修正及安全性修正程式，而此生命週期會從產品首次發行日期起持續數年。而Office 2010的支援週期為10年，此生命週期的結束意味著產品的支援終止。

對於Office 2010的用戶，可透過2種方案尋求升級，包括訂閱式的Office 365及買斷式的Office 2019。兩者間的主要差異在於，Office 365會定期執行更新來添增新功能，而Office 2019則僅具備2018年10月發行時相同功能。

斯帕塔羅表示，Office 2010的終止支持也標示著一個時代的結束。「雖然我喜歡成為一個致力於建立最佳生產力工具以釋放人的潛力的團隊的一員，但真正激發我動力的是看到雲端技術的未來。而Office 2010甚至是Office 2019都沒有上述的功能。」斯帕塔羅強調，要建構更多的功能，我們就需要雲端功能，「項技術使我們能夠與您這樣的客戶合作，共同創造工作場所的未來。」

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