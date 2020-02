微軟將推「Outlook Spaces」新功能　自由整合郵件、文件及行事曆

▲Outlook。(圖/截自Outlook)

記者王曉敏/綜合報導

Outlook是微軟提供的一款免費電子郵件服務,整合電子郵件與行事曆,功能強大。日前一名爆料人士在推特發布影片,透露Outlook將添增名為「Outlook Spaces」的新功能,讓用戶能將電子郵件、便條、文件、檔案、日曆及代辦事項列表整理至同一空間中。

微軟目前尚未正式發表「Outlook Spaces」功能,不過相關的網址目前已上架且可點選,不過進入後網站顯示「正在施工」。

微軟將Outlook Spaces描述為一款Web App,啟用後可將來自Outlook信箱的電子郵件及文檔集中至一個稱作「Project Space」的區域。微軟承諾將在新版本中添增AI,以便用戶能更容易搜尋內容並將其分組至Space中。

Spaces helps you organize your emails, meetings, and docs into easy-to-follow project spaces. Forget worrying about dropping the ball; Spaces helps you stay effortlessly on top of what matters. https://t.co/eyru4apQEK pic.twitter.com/MZad1loRuz