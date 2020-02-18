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微軟將推「Outlook Spaces」新功能　自由整合郵件、文件及行事曆

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▲▼Outlook。（圖／截自Outlook）

▲Outlook。（圖／截自Outlook）

記者王曉敏／綜合報導

Outlook是微軟提供的一款免費電子郵件服務，整合電子郵件與行事曆，功能強大。日前一名爆料人士在推特發布影片，透露Outlook將添增名為「Outlook Spaces」的新功能，讓用戶能將電子郵件、便條、文件、檔案、日曆及代辦事項列表整理至同一空間中。

微軟目前尚未正式發表「Outlook Spaces」功能，不過相關的網址目前已上架且可點選，不過進入後網站顯示「正在施工」。

微軟將Outlook Spaces描述為一款Web App，啟用後可將來自Outlook信箱的電子郵件及文檔集中至一個稱作「Project Space」的區域。微軟承諾將在新版本中添增AI，以便用戶能更容易搜尋內容並將其分組至Space中。

觀察推特帳號Walking Cat釋出的影片，用戶可在Outlook Spaces上以類似於資訊卡的形式張貼自己的文件、代辦事項等內容，且可整合代辦事項及行事曆，自由度相當高。

據科技網站《The Verge》報導，Outlook Spaces整體看起來像微軟的Fluid Framework文件檔案形式，其可透過網頁分享給他人一同編輯。目前尚不清楚Outlook Spaces是否正在Fluid上運行，但看起來是個理想的選擇。

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