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「獵毒者」工作過程曝光！1人隱瞞尋找55名接觸者...他嘆：寧可是白忙一場

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▲▼ 武漢肺炎,流調人員,55名密切接觸者是怎麼找出來的。（圖／周到上海）

▲流調人員在醫院監控篩查。（圖／周到上海，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐期間，不少患者會隱瞞真實行程，面對這種情況，如何找到「密切接觸者」成了頭號大事，負責執行任務的流行病學調查人員，就被網友稱為「獵毒者」。在上海任職的宋燦磊身為其中一員，近日分享起流調員是如何在人群中，鎖定隔離對象。

據《周到上海》報導，上海一名60歲的患者因隱瞞真實行程，並多次出入公共場所，導致55名密切接觸者隔離。在對故意隱瞞者表示憤怒的同時，人們也非常好奇，「這55名密切接觸者，到底是怎麼被圈定出來的呢？」

▲▼ 武漢肺炎,流調人員,55名密切接觸者是怎麼找出來的。（圖／周到上海）

▲工作中的流調人員。

最短時間、無一遺漏

對此，金山區疾控中心傳染病防制科科長宋燦磊作出解答。自1月20日上海出現首例確診患者之日起，他所在的疾控中心，就開啟全天候的疫情防控模式。每接到一個疑似病例上報，流調員們都要迅速出動，向醫院接診醫生瞭解病人情況，並按照工作流程，通過電話或面對面向隔離病房內的病人瞭解其個人基本情況、發病就診情況、發病前後活動軌跡及可疑病例接觸情況，判定密切接觸人群，最終形成調查分析報告。

「一個病例從上報疑似，到實驗室出第一次檢測結果，一般在5-6個小時左右，留給我們的時間真的不多。我們最怕的，就是漏掉任何一個密切接觸者。 」宋燦磊指出，無論上報病例的情況怎樣複雜，「最短時間」和「無一遺漏」，是流調工作絕對不能打折扣的兩大標準，因為只有在最短時間內追蹤和提醒到每一位密切接觸者，才能最大限度地保護一個乃至一大群人。

每個疑似病例都要做2次檢測，2次結果均為陰性疑似病例就可排除，之前調查到的密切接觸者們也會被立刻通知。宋燦磊說，他和同事們的每一次行動，都做好了打一場硬仗的準備，「我們的工作性質非常特別。我們接到每個上報病例，都會全力以赴，嚴陣以待，但與此同時，從內心來說，我們也寧可每次到最後發現都是白忙，都是虛驚一場。」

▲▼ 武漢肺炎,流調人員,55名密切接觸者是怎麼找出來的。（圖／周到上海）

▲進入隔離病房。

進入隔離病房調查

導致55人被隔離的60歲李姓老人，是宋燦磊和同事們經手最為複雜的一例。李男1月24日從江西南昌來到上海，住在松江某賓館，當晚出現發冷症狀，但認為「可能是自己被子蓋少了」，第二天，李某乘坐計程車家中，並去過一家便利店。

從1月26日起，李某幾乎每天都在醫院出沒，但在醫生詢問流行病學史時，他只告訴醫生自己是從江西南昌過來的。在反復盤問之下，他才透露自己有過武漢、黃岡等地3、4天的旅行史，於2月2日被送往發熱門診。從發病到入院，李男連續多日與多人打過交道，其時間跨度之長、接觸人員之多、情況之複雜，令人瞠目。

宋燦磊說，主要是通過醫院協助，也與李男通過電話，「但李某的情況非常特殊。第一他60歲了，記憶力不太好，而且一個人居住，沒有家屬可以幫助回想；第二他的活動軌跡複雜，而我們要求掌握每個時間點的活動軌跡，當中不能留白；他可能身體狀態不太好，不太願意配合。」

因此宋燦磊與同事進入隔離病房，開展面對面調查，「這肯定有心理壓力的，尤其是剛進去的時候，確實會緊張一點。但隨著面對面展開交流，壓力是慢慢、慢慢釋放的過程。」他們梳理了李男活動軌跡，做到每個時間點都有與之相對應的明確位置。

▲▼ 武漢肺炎,流調人員,55名密切接觸者是怎麼找出來的。（圖／周到上海）

▲流調車輛隨時待命。

監視器畫面「對臉」

疾控中心調取了李男就醫每天的監視器畫面，加起來總共數十個小時，只要有他的身影出現，宋燦磊和同事們就點著滑鼠一路追蹤，對於在其周圍約2公尺左右出現的人，再放大細查，包括李某和對方分別有沒有佩戴口罩，醫護人員是否做了足夠的防護措施等。

疾控中心2日晚終於完成一份較為詳細的流調報告，公安部門也迅速出手，最終劃定了另外8名密切接觸者，疾控中心對之進行了又一輪電話複查。在李某的檢驗結果出來之前，金山區疫情防控指揮部手上，已經拿到這55名密切接觸者的名單，這也是上海金山區3例確診病例當中，密切接觸者最多的一例。所幸他們都已接觸隔離，平安回家。

▼宋燦磊。

▲▼ 武漢肺炎,流調人員,55名密切接觸者是怎麼找出來的。（圖／周到上海）

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