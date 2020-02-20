陳年老菜脯是「黑金」　台東關山米國學校一甕20萬元高價賣出

▲ 陳年「黑金」老菜脯 ，關山米國學校20萬元高價賣出。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山鎮的農會米國學校格子鋪上一甕40年的「黑金」陳年老菜脯，最近被行家看中高價賣出；這甕老菜脯原是鎮店之寶，不打算外售，但買家完全未殺價直接匯款20萬，使得米國學校不賣不行，目前正在煩惱如何寄送。

米國學校校長彭衍芳說，關山鎮農會利用舊穀倉經營的米國學校是台東旅遊重要的景點，每逢假日吸引大批遊客朝聖，為了增加收入，引進了曾經在都會區很興盛的格子店鋪，讓小農免費使用，多一個機會銷售自己農產加工品。兩櫃擺放陳年老菜脯，其中一件陶甕內裝老菜脯有50台斤，這是從鎮內蒐集而來，有40年歷史。

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陳年老菜脯經過歲月的沉澱，色澤烏黑，氣味非常濃郁，外表看起來不大討喜，但卻是極品，尤其是20年以上的陳年菜脯，更被視為鄉下地方最勤儉樸實的人參補品，據悉有退火、治療咳嗽等功效。不過因為醃製時程較久，因此價格也不便宜，1斤動輒要價數萬元。

彭衍芳說關山農會從2012年成立蘿蔔銀行，推出「老少配」蘿蔔乾組合，10年的老菜脯搭配5年的年輕菜脯組合，再加上鮮採的蘿蔔一起熬燉土雞，可以逼出10年老菜脯的陳香、5年輕壯菜脯的甘，還有鮮採蘿蔔的鮮甜，相當符合現在消費者的口味，而且烹煮十分方便、簡單。

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