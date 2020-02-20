「有幸坐到要停飛的麥道MD-82」　高中航空迷太興奮拍照分享結果悲劇了

▲航空迷搭上即將要停役的遠航MD-82型客機太興奮拍照結果吃官司。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

現在念大學的蔡姓男子是個航空迷，前年高中畢業前，和朋友一起到澎湖玩，一眼認出搭乘的是即將強制停役的MD-82飛機，拿起手機拍下許多難得的照片，隔年po上社團分享自己與MD-82的驚喜相遇過程，結果其中有些照片明顯是在航程中拍攝機艙內裝，被網友截圖檢舉，台北地檢署20依違反《民航法》給予緩起訴1年，條件是繳交國庫2萬元。

交通部因飛航安全等考量，在2018年底公告修正，要求民用客機機齡不得超過26年，超級航空迷蔡男早就知道政府將有相關措施，在同年5月間，和朋友約了從松山搭飛機到馬公玩時，一到機場就發現，將要搭乘的，正是首當其衝、將被強制退役的遠航MD-82。

▲蔡男分享意外搭上麥道MD-82飛機的經過，被網友檢舉在飛航中使用手機等通訊器材。（圖為資料照／記者季相儒攝）

蔡男不但在上機前、下機後，猛拍MD-82的外觀，在飛航行程中，還是忍不住打開手機，多拍了好幾張的機艙內裝照片，等到隔年，遠航正式公告MD-82將除役的訊息後，已經上大學的蔡男到臉書「大家一起fun民航客機」社團，po出一系列懷舊照，詳細分享自己有幸坐到MD-82的完整經過。

有網友截圖告發蔡男違反《民用航空法》，飛航中不得使用通訊器材的規定，蔡男在父母陪同下到案，承認當時實在太興奮，所以忍不住在機長通知關機後，仍打開手機拍照，檢察官考量相關犯罪情節緣由後，決定給予緩起訴處分。

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