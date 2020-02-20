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46歲男確診「17天完全零症狀」　平日路徑公佈…網友秒點破關鍵！

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲新冠肺炎無症狀的患者不少。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎難防，尤其是輕狀和無症狀的患者不少。日前，福建省也通報了一起無症狀病患，一位46歲的廈門男子過年期間從重慶返回，從返回福建到確診患病，17天內期間無發燒、無咳嗽等臨床表現，可謂完全零症狀。

廈門市衛生健康委員會日前公佈，廈門市新增新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中1例為男性。疾控專業人員開展流行病學調查，發現軌跡如下，患者1月30日由重慶返廈，便自行居家隔離，2月5日其家人在重慶被確診為新冠肺炎病例；2月6日，廈門收到重慶市協查函，遂將患者作為重慶市確診病例的密切接觸者送入集中醫學觀察點隔離。

2月12日患者檢測新冠病毒核酸為陽性，立即轉送定點醫院隔離治療，2月16日再次檢測核酸陽性，專家組結合臨床表現診斷為新冠肺炎確診病例。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲新冠肺炎重創大陸。（圖／路透）

通報表示，患者居家隔離期間無發熱、咳嗽等臨床表現，其後在接受隔離觀察期間，單人單間居住，無公共場所活動，也無發熱、咳嗽等臨床表現。

目前，患者核酸檢測陽性時已離開在廈住處6天。根據大陸國家防控方案判定無密切接觸者，無需對其在廈居所採取封閉隔離措施。

不過有網友點破關鍵，「重慶返回請問是乘坐什麼交通工具？」還有網友嚇傻表示，「好折磨人」、「無症狀患者，防不勝防」、「還是好好在家呆著」、「無病症也有病好可怕」、「病毒真的太狡猾了」。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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