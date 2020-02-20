台灣人口是日本1／5卻有「1100床負壓病房」！　胸腔科醫師揭驚人關鍵

▲彰化醫院負壓隔離病房。（圖／衛福部彰化醫院提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）各國確診案例不斷增加，台灣已有24例且1人死亡，與新冠肺炎最有連結的負壓隔離病房，也成為大眾關注焦點。就有網友注意到，日本的負壓隔離病房竟只有1800床，相較人口僅5分之1的台灣有1100床，比例上來看，明顯少了許多。胸腔重症醫師蘇一峰則在臉書指出，會有這種現象的原因是因為台灣的醫療實力在世界上數一數二外，肺結核的案例更是日本的三倍之多，因此負壓隔離病房平時的功能是讓肺結核病患隔離使用。

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▲彰化醫院負壓隔離病房。（圖／衛福部彰化醫院提供）

新冠肺炎持續在日本擴散傳播，截至今（20）日中午前已有85例確診，成為繼大陸後第二大疫情國。有網發現日本的負壓隔離病房其實僅有1800床。更讓人心驚的是，日本厚生勞動省日前表示，「若疫情大爆發，負壓隔離病房不夠時，將會允許病患入住普通病房。」

▲台灣每床負壓隔離病房負擔病人比例低於日本。（圖／蘇一峰醫師臉書）



從人口數及國土面積來看，擁有1.2億人口的日本只有1800床負壓隔離病房，而人口是日本5分之1 的台灣卻配有1100床，讓不少民眾對此感到困惑。胸腔重症醫師蘇一峰則在臉書及部落格解釋，第一是台灣醫療實力在世界各國中數一數二，第二則是因為台灣的肺結核病患是日本的三倍，也因此需要較多負壓隔離病房使用，而這些肺結核病患平時便是由胸腔科醫護團隊照顧。

蘇一峰醫師強調，「台灣擁有全世界最棒的醫療團隊！只要全民大家一起珍惜、保護幾十年來好不容易才建立起的醫療系統，一定能打贏這場防疫戰爭！」不過隨著疫情蔓延，衛福部醫事司長石崇良19日表示，因應新上路的擴大採檢制度，需住院隔離以採檢的接觸者數量增加，目前台灣的負壓隔離病房空房僅剩373間可使用。