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CM11戰車「輾爆計程車」照曝光　網讚「超療癒」：用這方式處理違停！

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▲▼陸軍關渡地區指揮部舉辦「武藝競賽」。（圖／翻攝青年日報粉專）

▲陸軍關渡地區指揮部舉辦「武藝競賽」。（圖／翻攝青年日報粉專，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

陸軍關渡地區指揮部19日舉辦「109年武藝競賽」，各單位組隊拚專業、比戰技，其中在戰車戰鬥教練中，戰車官兵依狀況通過障礙物，並直接輾過報廢民車，瞬間成為一堆廢鐵，震撼全場。戰車輾過民車的照片被PO上網後，許多人針對輾過計程車的圖片發表意見。

19日舉辦的「109年武藝競賽」由關指部指揮官劉少將主持，所屬機步二營、聯兵一營、聯兵二營及砲兵營等單位派員組隊參賽，針對「戰、甲車單車戰鬥教練」、「迫砲、火砲聯合操作」、「通信中心開設」及「營指揮所開設」等4項競賽，官兵無不拿出專業，相互較勁拚單位佳績。

▲▼陸軍關渡地區指揮部舉辦「武藝競賽」。（圖／翻攝青年日報粉專）

在「戰車單車戰鬥教練」中，由車長任指揮人員，依序通過遭遇敵反裝甲武器射擊、遭遇敵戰車等狀況，特別於「障礙物通過」項目，擺放2輛報廢車作為障礙物，CM11戰車以履帶壓過報廢車輛通過，現場畫面相當震撼，十足展現CM11戰車的優秀性能。

最後，由劉指揮官頒獎表揚競賽優勝單位及有功人員，肯定所有參賽官兵辛勞。劉指揮官表示，透過武藝競賽舉辦，使官兵於面對戰場狀況時，能做出正確、快速的應處作為，現場模擬各種突發狀況，配合時間限制及裁判官評分制度，使比賽節奏更為緊湊，達到訓練成效；另比賽全程以營為單位，藉由寓教於樂方式，使單位更增團結、提高向心，參賽隊伍為單位爭取榮譽。

▲▼陸軍關渡地區指揮部舉辦「武藝競賽」。（圖／翻攝青年日報粉專）

軍方媒體青年日報20日將戰車壓爆小轎車放上臉書，由於其中一輛小轎車是顏色鮮明的黃色計程車，引起網友熱議。部分厭惡計程車的網友們表示，「壓小黃應該是很多人的夢想.....」、「真會挑車」、「壓小黃就是爽」、「看到小黃被輾有種爽感。」但也有人質疑，「車種那麼多為什麼要拿小黃來壓爛？」

還有其他網友提到，「我還想看戰車繞角錐」、「玩命關頭6欸」、「以後遇到亂停車~可以邀請虎嘯部隊來做戰車壓爆小轎車嗎?」、「希望用這種方式處理一下路邊的違規停車們」、「下次有機會可以看到壓酒駕的嗎」、「GTA 玩起來」。

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