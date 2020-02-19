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完成國民外交添佳話　安定警助日籍男尋回手機及駕照

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▲日人岡田先生會同公司翻譯人員，至分駐所領回父親遺失的手機及證件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日人岡田先生會同公司翻譯人員，至分駐所領回父親遺失的手機及證件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名鄭姓計程車司機18日晚間7時許，前往台南市警善化分局安定派出所，交給員警1支日籍客人遺失的手機，警方正在苦惱如何找尋失主時，手機響起，員警用英文溝通才知是失主在南科工作的日籍兒子岡田先生打來的，即請他到安定所領回，岡田先生代表父親感謝警方，並稱讚台灣警察的效率與熱心。

▲日人岡田先生會同公司翻譯人員，至分駐所領回父親遺失的手機及證件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，該名鄭姓計程車司機進到分駐所，即將一支手機放在值班臺後匆忙離開，善化分局安定分駐所值班警員張智堯隨即跟上前，詢問該司機大哥是怎回事？鄭姓司機急忙回應因車上載有客人，他剛剛在土城聖母廟載到一對日籍老夫婦，並於四草媽祖廟下車，下一組客人上車時發現有一支手機留在車內，因剛好經過分駐所，便將手機交給警方處理，話一說完便急忙駛離，值班警員張智堯聽得一頭霧水。

值班警員張智堯檢視手機時發現保護殼內夾有一張日本駕照（岡田先生，昭和24年生，日本神戶市人)，並依據日本駕照資料，聯繫移民署、入出境管理局及日本在台交流協會等單位，均無法有效取得失主聯繫方式，令警方苦惱要如何找尋失主。

▲日人岡田先生會同公司翻譯人員，至分駐所領回父親遺失的手機及證件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日上午10時許，該手機傳來聲響，警方以英文會話向來電者表示，該手機目前在安定分駐所，經警詢問下得知來電的是手機失主的兒子，41歲岡田先生打來的，他表示自己在南科一家科技公司上班，隨後便會同公司翻譯人員至分駐所領回父親遺失手機。

▲日人岡田先生會同公司翻譯人員，至分駐所領回父親遺失的手機及證件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

岡田先生直誇台灣治安良好，遺失手機能夠順利找回，代表父親感謝警方，並稱讚臺灣警察的效率與熱心，員警的積極熱誠服務，同時也是一場成功的國民外交。

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