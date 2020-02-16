台中女下車弄丟手機急報案　警調監視器2小時尋回...螢幕遭輾壞

▲謝姓女子日前遺落手機急報案，警方2小時內便找到手機並交還。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市謝姓女子日前下車時，不小心將手機滑落在馬路中央，由於手機裡有許多珍貴的回憶與資料，打了手機又無人接聽，著急地向台中市第五警分局報案。警方調閱附近監視器後，發現一名張姓男子路過將手機撿走，但因手機掉在路上時遭往來車輛壓壓壞螢幕，導致張男無法接聽，警方循線通知他把手機送至派出所，謝女相當感謝警方能在2小時內就幫她找回手機，也表示手機送修就好，不再追究。

台中市第五警分局文昌派出所林銘烈、葉人豪1月30日接獲報案，一名謝姓女子發現她的手機不見了，打也打不通，希望警方幫忙尋找，警方向她詢問可能遺失的時間及地點後，很快的鎖定附近的警用監視器。

調閱監視器後，發現謝女於當日下午1時30分許將車停放至某店家門口，在下車時不慎將手機掉落在馬路中央，還不斷遭到往來的汽、機車輾過，過沒幾分鐘，一名騎著機車的張姓男子剛好路過撿起手機，警方便循線找到張男。

▲▼警方調閱監視器發現，謝女下車時不慎將手機掉落至馬路中央。

張男將手機送至派出所後，向警方表示，他剛好去菜市場買完菜要返家，林明烈問他有沒有接到手機來電？張男說，「手機螢幕壞了，看不出來有沒有來電」，林、葉兩員察看該手機後發現螢幕確實已經毀損，經測無法接聽也沒有反應。

找到手機後，警方便通知謝女並將手機交還給她，並告知謝女監視器所呈現的事發經過，謝女則表示再將手機送修就好了，並不追究，十分感謝警方的幫忙，在短短不到2小時內便助尋回手機。

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