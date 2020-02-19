台南市議員谷暮哈就被控涉嫌詐領助理補助費　南檢聲請羈押

▲台南地檢署偵辦台南市議員涉嫌詐領助理費案，偵訊後認為涉嫌重大，向法院聲押該名市議員，其餘14人請回。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦無黨籍台南市議員谷暮哈就涉嫌詐領助理費案，2月18日指揮調查人員及檢察事務官，持台南地院核發之搜索票，前往該名市議員的服務處、研究室、住所等9處同步執行搜索，並傳喚該議員1人及議員助理、證人等14人到案說明，偵訊後認為涉嫌重大，向法院聲押該名市議員，其餘14人請回。

台南地檢署於2019年2月間接獲台南市有1位市議員涉嫌詐領助理費之情資，經分案由檢察官指揮法務部調查局南部地區機動工作站、台南市調查處、南署辦案支援中心檢察事務官組成專案小組共同偵辦，歷經數月調查後，於2020年2月18日由專案小組持台南地院核發之搜索票，前往該名市議員谷暮哈就的服務處、研究室、住所等9處同步執行搜索，並傳喚該谷暮哈就議員1人及議員助理、證人等14人到案說明。

全案經檢察官訊問後， 認為谷暮哈就自2010年12月25日起至2018年12月24日擔任台南市議會第1、2屆議員期間，分別有以虛報親友人頭及以少報多之方式，不實申報請領公費助理補助費之情事，計約850萬元，而涉有貪污治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，訊問後向法院聲請羈押議員1人，其餘14人訊後則均請回。台南地檢署檢察官將持續深入追查，以釐清案情。