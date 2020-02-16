「再亂講話要給妳死」抓母頭髮撞牆數十次致死　逆子被判8年

▲屏東地方法院將劉男依傷害致死罪判處有期徒刑8年 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣劉姓男子，被控不滿母親向同父異母的弟弟及阿嬤投訴毆打及偷手機，以菜刀刀面拍母親臉面及抓頭部連續撞牆壁數十次，並腳踢母親，恐嚇：「以後再亂講話要給妳死」，致其母腦部等多處受創，經同居人發現已倒臥床上死亡多時，案經檢方依傷害致死罪起訴。

屏東地方法院審理，劉男辯稱母親「當下人好好的，也沒有說她不舒服，其死亡結果應係延誤就醫所導致」等語，法官未採信，以他自小由阿姨與祖母扶養長大，與母親感情素來不睦，雙方多有衝突，判處有期徒刑8年。

判決書說，劉姓男子與其母親感情素來不睦。劉聽聞母親向同母異父弟弟及祖母投訴遭他毆打及竊取手機等情事而心生不滿。

2018年12月6日凌晨3 時10分許，到母親住處臥室內質問母親，客觀上應可預見頭部為人體較為脆弱之部位，若遭猛力接續撞擊，將可能造成死亡結果，竟基於恐嚇及傷害母親犯意，手持菜刀以刀面拍打母親臉頰，並母親恫稱：「以後再亂講話要給妳死」等語，致母親心生畏懼；再徒手拉母親頭部推撞房內牆面十數次，及以腳踢踹母親，致母親頭部等處受傷。

經一小後離去。同日晚間6時30分許，死者同居人到場，發現死者已倒臥床上並已死亡多時。警方獲報，報請檢察官驗屍，查獲上情，報警循線查獲 ，檢方偵查起訴。

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