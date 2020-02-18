小鮮肉注意！新冠病毒攻擊腎臟、睾丸　陸醫師：恐影響生育能力

▲大陸有新研究指出病毒感染也可能攻擊腎臟與睾丸，影響年輕男性族群的生育力。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）不只損傷人類的肺部，大陸有新研究指出病毒感染也可能攻擊腸道、肝臟甚至是生殖系統。南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌醫生，近日在預印本平臺medRxiv上傳一篇論文提出兩個潛在目標，腎臟與睾丸也要小心，可能影響年輕男性族群的生育力。

該論文摘要提出，一些研究顯示，有些病人呼吸系統損傷之外，還出現了腎功能異常、腎損傷，實際病因還不明確。團隊研究三份現有的臨床資料，分別包含6名、41名和99名患者。第一個樣本是家庭聚集性感染，其他兩項資料集顯示，感染者中有3%至10%出現腎功能異常，表現為肌酐或尿素氮升高。此外，7%的患者出現了急性腎損傷。

▲該論文提到，某些情況下，病毒引起的睾丸損傷可能導致「男性不孕與睾丸腫瘤。（圖／取材微博 河南新農村頻道）

該團隊研判，部分抗病毒藥物具有一些腎毒性，加上病毒可能以腎臟為靶點，該團隊建議針對臨床治療期間，必須進行腎功能評估和特殊護理。醫生也要注意可能對睾丸組織風險，尤其影響年輕患者的生育能力進行適當的評估再治療。

這項新研究指出兩個新方向，「新冠肺炎病毒可能通過與泌尿系統細胞的ACE2陽性細胞結合，損傷到病人的腎臟和睾丸。」該論文也提到，某些情況下，病毒引起的睾丸損傷可能導致「男性不孕與睾丸腫瘤。」此前研究也顯示，HIV、乙肝、腮腺炎等病毒也會進入睾丸細胞， SARS患者也曾出現併發睾丸炎，影響生精功能。

不過，值得注意的是，這篇發在預印本平臺上的論文，尚未經過同行評議，還沒在正式期刊發表，依然值得關注參考。目前湖北治癒病患已經連續兩日破千，大陸國家衛生健康委醫政醫管局表示，「這個疾病雖然是新傳染性疾病，還是可防可治。」出院病人大約90%是輕症，10%是重症和危重症。從發病到確診時間，平均是4.95天，顯示大陸方面已縮短診斷時間，及時醫治將提高治癒率。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）