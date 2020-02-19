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砸44億紓困觀光業⋯民宿業者「怕被漏」率隊陳情！林佳龍：沒有忘記你們

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▲▼民宿業者今至交通部陳情。（圖／交通部提供）

▲民宿業者今至交通部陳情。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，觀光業雪上加霜，有專家粗估全年恐蒸發200億元觀光產值，今日有民宿業者向交通部長林佳龍陳情。觀光局表示，今日僅是向民宿業者說明，紓困方案有將其納入，不必擔心，另外針對旅行業的週轉貸款補貼，預計將於2月底公布辦法，屆時將開放觀光產業升級貸款最高可貸3億元。

DoMo民宿執行長李奇嶽日前表示，民宿被列為「家庭副業」，但是其實許多人早以此為主業，擔憂會因法規問題，使民宿業被排擠在觀光紓困方案中，今日率隊向林佳龍陳情，不過林佳龍強調，民宿業者一直都有被列入計畫內，要他們放心，業者也才如釋重負，「原來沒有忘記我們」，且民宿業者也會被納入人材培訓計畫中。

請繼續往下閱讀...

觀光局旅宿組長湯文琦表示，針對旅宿業的紓困分為兩大項，包括貸款協助與營運成本補貼。在補貼旅館營運負擔經費共15億元，湯文琦表示，將以旅館的地價稅為基礎，針對用地成本、稅額、營運成本較高的旅館，給予更多補助，旅館是否位居都會區也會有所影響，由於此方案還需與財政相關單位討論，預計適用辦法將於3月完成。

▲▼民宿業者今至交通部陳情。（圖／交通部提供）

▲交通部強調，民宿業也被列入紓困對象。（圖／交通部提供）

而針對旅行業週轉貸款協助與利息補貼，開放觀光產業升級貸款最高可貸3億元，營運週轉金最高6000萬元、振興資本性融資最高3000萬元、營運週轉金1000萬元，並會增加貸款利息補貼與銀行免責規定，修正信用保證成數為8成以上。湯文琦表示，此方案預計將於2月底出爐。

觀光紓困方案總經費44億元，在旅行業接待陸團提前離境部分，20人以下旅行團可補5萬元、以上可補8萬元，每人機票費可補2萬元，此類目受影響的團數共68團，此方案已完備，業者可準備資料申請，採實報實銷。

在旅行業停止出入團部分，每團最高可補5萬元，採實報實銷，出團義大利、菲律賓等的也是以此為主，此方案下周會出爐；入境旅行社紓困部分，每人次可補500元，綜合旅行社申請上限300萬元、甲種旅行社50萬元，預計2月底上路。

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