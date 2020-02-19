完全不擔心缺酒精！化工部落客曝「這2家還在就不用怕」　網推：終於安心了

▲郵務士送酒精到藥局。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

現在不只口罩很難買，連酒精也成為稀有物品。對於各種醬料頗有研究的部落客「Im5481」表示，他從來都不擔心台灣會缺酒精，只要糖廠和酒廠還維持生產，大家根本不用怕酒精不足的問題。

Im5481在臉書PO文，他學生時期讀的是化工，曾研究過酒精生產工業領域，從日治時期開始，台灣就大幅建設酒廠、糖廠，「菸酒公司的酒廠本來就還有保留生產酒精的設備（分餾酒設備），而且要轉換生產也很容易，就連糖廠也可以轉換生產加入生產酒精行列。」

請繼續往下閱讀...

▲目前酒精還是很難買到。（示意圖／記者周宸亘攝）



身為發酵品愛好者的他，過去常參觀台灣菸酒公司酒廠，各縣市的工廠至今仍保有當地特色，還研發出各式各樣相關產品，例如醬油、酒醋、果醬、醬料、冰棒等等，以及當初風靡全台灣的「花雕雞泡麵」，這些發酵產品不一定會在市面上販售，但實際走一趟酒廠，就會發現台灣人真的將酒應用的淋漓盡致。

Im5481表示，他對於台灣的酒廠十分有信心，「所以你跟我說台灣缺酒精？我只會說等有貨再買就可以了！」現在教育部已經把酒精分發到各大小學校，公司、幼兒園等需求量較大的單位，也可以直接到菸酒營運所購買，「我相信兩個禮拜左右（發酵、分餾、包裝、出貨的所需時間）就可以搞定第一批增量生產，一個月就可搞出菸酒門市有滿滿的消毒用酒精的產能。」

網友回應，「看了後安心了...差點去排隊買」、「防疫計畫中應該加上化工人員安定民心」、「聽完你的分析，感覺對於買到酒精這件事情更有信心了」、「今天全家也開始賣了啊！但是一天只有6瓶！」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►偷偷分享少女秘密！