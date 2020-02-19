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與新冠病毒不同　「腸胃炎病毒」酒精殺不死

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▲腸胃炎。（圖／臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師授權）

▲爸媽以為孩子便秘肚子痛，但超音波顯示腸胃炎。（圖／臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師授權）

文／臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師

最近病患因急性腸胃炎或腸胃型感冒就診的比例特別高（流鼻水咳嗽可以不看醫生，一直吐的不能忍Orz），雖然都是腸胃炎，家人互相傳來傳去，但每個人症狀不一定會一樣：胃發炎為主的就一直吐，小腸發炎的就絞痛和水瀉，大腸或直腸發炎的就頻繁解便、每次只上一點點，如果是諾羅病毒造成的腸胃型感冒還容易發燒、頭痛、肌肉痠痛。

平常排便不順、便秘的孩子得到腸胃炎時，常常只有腹痛（硬便塞著，水便拉不出來），就醫時有時會被當成便秘而被灌腸，甚至還附上軟便藥，回家就開始拉不停.........。照片就是爸媽以為孩子便秘肚子痛，但超音波顯示腸胃炎。

請繼續往下閱讀...

腸胃炎時不用做超音波檢查，但如果孩子有危險徵兆時，超音波可以用來檢查孩子是不是有危急需要盡快處理的問題，如腸套疊、腸阻塞、盲腸炎等等。

腸胃炎的危險徵兆：
http://bratologist.blogspot.com/2018/03/blog-post_67.html

另外，和新型冠狀病毒不同的，腸胃炎的病毒用酒精或乾洗手無法殺死喔，尤其是處理病患的嘔吐物或糞便後，一定要好好用肥皂洗手，才不會被傳染、吐到要往生～

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