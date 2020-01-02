6歲女童突肚痛「醫院診斷腸胃炎救治」…手腳發黑休克亡！死因反轉家屬氣炸

▲6歲女童遭醫院誤診後離世。（圖／翻攝自看看新聞）

記者 鄭思楠／綜合報導

廣東省清遠市6歲女童小怡（化名）日前突然肚子不舒服，由家長帶到醫院看病，被醫生診斷為腸胃炎救治，不久之後，病情越來越嚴重，出現嘔吐、手腳發黑的情況。爸媽驚覺不對，趕緊帶女兒轉院。沒想到，孩子隨後就突發休克，經過4個小時全力搶救還是不幸死亡。

據《廣東公共DV現場》報導，清遠市浸潭醫院12月21日接診了小怡，隨後診斷為腸胃炎，給她打了針、吃了藥。然而在治療後，小怡的病情非但沒有好轉，還越來越嚴重，出現了嘔吐、手腳發黑發凍的情況。眼看孩子如此痛苦，爸爸詢問醫生關於女兒的狀況，被告知「沒什麼大礙，不過需要住院做進一步治療」。

辦理住院後，小怡的病情並無好轉，整晚很痛苦。家屬稱，當晚多次主動找醫生到病房檢查孩子的狀況，「不過醫生只是簡單觀察。」過了一晚上，爸爸覺得孩子的情況越來越糟糕，便在隔天早上提出轉院。

當天中午，小怡就被轉院到上級醫院治療，可隨後就突發休克，手腳還是繼續出現發黑發凍狀況，其他生命體征也消失了，經過醫護人員4個多小時的全力搶救，還是去世了。

▲死因診斷書。（圖／翻攝自看看新聞）

經上級醫院診斷，小怡的死因為「甲型流感（A型流感H1N1）」引起的諸多併發症。醫生表示，孩子送來時併發症已很嚴重，錯失了治療的最佳時機。

浸潭醫院先前的診斷結果顯示，小怡患的是支氣管肺炎和急性胃炎。家屬認為，正是該醫院的錯誤診斷，耽誤了治療，並導致了孩子的死。

對此，浸潭醫院鄧姓負責人回應，當初在檢查時確實發現有一項心肌炎的指標偏高，但醫院的條件有限，無法確診，現在只能委託協力廠商進行鑑定，如果確定責任，醫院一定會負責到底。

目前，涉事醫院已經將情況上報至清新區衛生局，協力廠商機構也已介入調查。

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▼涉事醫院診斷病因為腸胃炎。（圖／翻攝自看看新聞）