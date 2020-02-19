大邱婦染病還參加婚禮、邪教禮拜！　南韓證實：新天地教會發生超級傳播事件

▲ 首爾一家醫院因出現確診患者宣布封鎖急診室。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓19日截至台灣時間下午4時共新增多達16起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，其中多達11人與18日宣布確診的61歲大邱女性有接觸。該名女子出現肺炎症狀後不聽醫生規勸，前往多處公共場所，接觸者多達166人。且根據政府公開的患者動線，她在確診前前往參加禮拜的「新天地」教會正是南韓知名的邪教團體。

韓媒18日報導，31號患者為61歲韓籍女性，6日下午發生車禍，7日前往大邱壽城區一家漢方醫院就診，當天晚間起正式住院，未料10日突然出現發燒症狀，流感篩檢結果為陰性，但發燒症狀持續。

內科醫生檢查發現女子有肺炎症狀，認為她需要更專業的治療，曾二度勸導她轉院到可進行新冠病毒篩檢的醫院，但女子均以自己並無海外旅遊經歷、不曾與感染者接觸為由拒絕，持續待在這家醫院。

持續接受抗生素治療後，女子病情仍不斷惡化，最終在院方第三次勸導後才前往當地衛生局接受篩檢，18日確診感染。事後調查發現，女子14日得知自己罹患肺炎，隔天仍外出前往Queen Vell飯店出席婚禮，16日更前往南區新天地教會參加禮拜。而南韓今天新增的16起病例中便有10人是她的教友，還有1人與她在醫院有所接觸。

▲ 新天地教會宣布暫停集會。（圖／翻攝自shincheonji官網）

新天地耶穌教會全名為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」（SCJ），創於1984年3月14日，據稱信徒超過12萬人，經常被指為邪教團體或基督教異端，爭議不斷。新天地信徒相信，創始人李萬熙是耶穌的轉世，或是耶穌所派的使者，認為聖經中充滿隱喻，也只有李萬熙可以解讀。英格蘭教會2016年11月便曾對約500個教區發出正式警告，要求警惕新天地之附屬組織Parachristo的活動。

18日婦人確診後，新天地教會在官網宣布，即日起暫時關閉教會。南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬19日則證實，31號患者前往禮拜的新天地教會已經發生「超級傳播事件」，判斷有許多人在教會與婦人有接觸，預計對當天所有參加禮拜的人員進行調查，但要斷言該名婦女為超級傳播者還為時過早。

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