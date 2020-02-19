快訊／破2000人病死！陸新冠肺炎增1749例　累計近5.8萬確診

先前已報導過，KKBOX為了這次的新冠肺炎（COVID-19）疫情訂定了多項措施，例如申請「防疫照顧假」員工可享有14天全薪、有需要的同仁也可申請在家工作（WFH），且若是公司內部有人感染新冠肺炎，那麼全公司就立即啟動WFH；而現在KKBOX又為了確保每一人WFH時，雲端、VPN等都可正常使用，因此要求全公司於本週五（21日）進行WFH演練，也就是當天全員都得在家工作，不可以進公司。