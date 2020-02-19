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快訊／破2000人病死！陸新冠肺炎增1749例　累計近5.8萬確診

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，截至18日24時為止，中國大陸新增1749例、136死，累計共57805例、2004死。

2月18日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1749例，新增重症病例236例，新增死亡病例136例（湖北132例，黑龍江、山東、廣東、貴州各1例），新增疑似病例1185例。　　

當日新增治癒出院病例1824例，解除醫學觀察的密切接觸者25014人。　　

截至2月18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例57805例（其中重症病例11977例），累計治癒出院病例14376例，累計死亡病例2004例，累計報告確診病例74185例，現有疑似病例5248例。累計追蹤到密切接觸者574418人，尚在醫學觀察的密切接觸者135881人。　　

湖北新增確診病例1693例（武漢1660例），新增治癒出院病例1266例（武漢676例），新增死亡病例132例（武漢116例），現有確診病例50633例（武漢38020例），其中重症病例11246例（武漢9562例）。累計治癒出院病例9128例（武漢4895例），累計死亡病例1921例（武漢1497例），累計確診病例61682例（武漢44412例）。新增疑似病例596例（武漢234例），現有疑似病例3462例（武漢1649例）。　　

累計收到港澳地區通報確診病例94例：香港特別行政區62例（出院4例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院5例）。台灣22例(出院2例，死亡1例)。

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