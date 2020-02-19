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新冠病毒源「0號病人」曝光！BBC揭最早12/1就發病　比官方更早一周

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武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲官方懷疑華南海鮮批發市場可能是病毒源。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

誰是「零號病例」？中國金銀潭醫院重症病房（ICU）主任、醫師吳文娟，曾參與救治首例新冠肺炎的醫師，17日首次在外媒前曝光病源訊息，他對BBC透露，一名70多歲的病患最早在2019年12月1日就發病，而武漢衛健委發布的官方通報中提及，最早發病時間落在12月8日，比首例更早一周，且他沒有華南海鮮市場的暴露史。

官方一直懷疑華南海鮮市場的野生動物是引發疫情的罪魁禍首，「零號病例」的經歷則被認為可能推翻該結論。武漢衛健委2020年1月11日的通報中，將最早發病時間更新為2019年12月8日，然而最新曝光的「零號病例」老翁發病時間往前提早了近一周，發病時間是由流行病學調查結合家屬回憶得出的結論。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新冠肺炎病例仍在擴大，武漢封城。（圖／路透社）

「這個病人有點老人痴呆，送來時狀況很不好。」武漢一線醫師吳文娟向BBC透露，「零號病例」發病後先被送往武漢是另一家醫院，病情惡化後，12月29日被轉入金銀潭醫院，經調查，這名老翁發病前就患病在家，且沒有前往過華南海鮮市場，他住在市場不遠處，但因為有病在身，基本上不會出門。

金銀潭醫院副院長黃朝林等人曾撰文，發表在1月24日出刊的國際權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet），內文批露，老翁發病後，家人都沒有出現發燒、呼吸系統症狀，和後來的確診病例也沒有發現關聯。發病後10天，才出現3人有相關症狀，其中2人依舊沒有華南海鮮市場的暴露史。

對於這名長期居家、且從未去過華南海鮮市場的病患，為何可能是目前所知的第一個新冠病毒感染者？吳文娟並沒有給出明確答案，只回答BBC「你問的，正是我們下一步研究的方向。」

中國疾控中心前副主任楊功煥也曾在受訪時表示，有消息稱新冠肺炎可能在2019年11月份就已經存在。

武漢大學醫學病毒研究所楊占秋教授近日曾公開表示，第一批41個確診病例中，有一半去過華南海鮮市場，但也有很多沒有去過。新冠病毒通過市場內的野生動物傳染到人類的可能性不能絕對排除，但另外13個病例沒有去過華南海鮮市場，讓這個問題更加撲朔迷離。

目前官方還沒定論新冠病毒源自何處，業界公認的觀點，最有可能來自蝙蝠，是根據新冠病毒基因結構與SARS冠狀病毒80%的相似性，所得出的推論，但事實上，真正的天然宿主是誰並無定論。楊占秋說，現在疫源不明，導致防控疫情仍處於被動狀態下，從根本上杜絕源頭仍存在隱患。

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